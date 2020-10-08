Директор фитнес-клуба, в котором погиб начинающий актер Ренат Кафиятуллин, рассказал 5-tv.ru о ЧП. По его словам, 26-летнему артисту пытались оказать помощь.

«Он нырял, задерживал дыхание, в один момент он оказался под водой, но все равно он двигался. И наш тренер идет и обратил внимание, что он двигался, а потом замер. Он сразу же к нему подошел, все нормально ли? А он не реагирует. Сразу же достали, сразу же начали качать. Оказывать (помощь — Прим.ред.). Мы как раз две недели назад проходили лекцию по реанимации. У него какое-то генетическое заболевание. Опухоль то ли какие-то боли в головном мозге. И там эта опухоль может привести к тому. Что он отключается, теряет сознание. Родители сразу же сказали, что у него есть такая тема у него. У него случались то ли припадки… А здесь тренировка, холодная вода, баня. Спазмы… если организм не подготовлен к нагрузке», — рассказал директор фитнес-центра.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых видно, что начинающий актер Ринат Кафиятуллин утонул в бассейне фитнес-центра на Ангарской улице в Москве. Приехавшим на место врачам не удалось реанимировать молодого артиста — он умер вечером 7 октября. Обстоятельства смерти устанавливаются. По предварительной информации, следов криминала не обнаружено.

Как сообщал 5-tv.ru, Ринат Кафиятуллин закончил актерский факультет Института современного искусства в 2015 году. Его первым местом работы после выпуска стал молодежный театр Вячеслава Спесивцева. Там молодой человек играл ведущие роли в постановках по мотивам произведений русской классики — Порфирия Петровича из «Преступления и наказания», Добчинского из «Ревизора» и другие.

Около двух недель назад, 24 сентября, схожая трагедия произошла с Софией Конкиной — дочь знаменитого советского и российского актера Владимира Конкина, который играл Шарапова в фильме «Место встречи изменить нельзя», тоже утонула в бассейне столичного фитнес-клуба. Дочь звезды кино оставалась около минуты на дне бассейна, что и стало причиной смерти.

Родные девушки утверждают, что утонуть она не могла, поскольку отлично плавала. Несмотря на это, в ее крови и моче нашли более двух промилле алкоголя. Это приравнивается бутылке крепкого напитка. Кроме того, Конкина принимала снотворное диазепам. Позже появилось видео, на котором девушка покупает бутылку вина. Соседи Конкиной позже рассказывали, что практически не видели погибшую трезвой.