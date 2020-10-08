В Кремле оценили ситуацию с распространением коронавируса в России

Растущую статистику заболеваемости COVID-19 в России в Кремле считают поводом для серьезной обеспокоенности и одновременно мотивом для внутренней личной мобилизации каждого человека в отдельности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, статистика является поводом для серьезной обеспокоенности, а главное — является поводом для нашей внутренней мобилизации, каждого из нас. Потому что если каждый из нас для себя не сделает выводы из этого, имеется в виду и ношение масок, и соблюдение всех режимов гигиенических и санитарных, то тогда цифры будут расти еще быстрее», — сказал он.

По словам Пескова, какого-то централизованного управления ситуацией по борьбе с распространением коронавируса в регионах не требуется.

«Ситуация на местах лучше видна именно руководителям регионов, и вы знаете, что регионы продолжают реализовывать свои особые полномочия в условиях эпидемии», — отметил официальный представитель Кремля.

Он напомнил, что на основе уроков, которые были вынесены еще в марте, апреле и мае, была мобилизована и переналажена вся система здравоохранения, и это позволяет сейчас «более уверенно действовать на фоне растущей угрозы».

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru вирусологи сделали прогнозы относительно переломного момента в заболеваемости коронавирусом в России, однако мнения разделились. Одни считают, что распространение инфекции замедлится и пойдет на спад в ближайшие несколько недель, другие полагают, что это произойдет не раньше января.