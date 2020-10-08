В Кремле оценили ситуацию с распространением коронавируса в России
По словам Дмитрия Пескова сделать выводы из статистики по COVID-19 должен каждый.
Фото, видео: www.globallookpress / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru
Растущую статистику заболеваемости COVID-19 в России в Кремле считают поводом для серьезной обеспокоенности и одновременно мотивом для внутренней личной мобилизации каждого человека в отдельности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Действительно, статистика является поводом для серьезной обеспокоенности, а главное — является поводом для нашей внутренней мобилизации, каждого из нас. Потому что если каждый из нас для себя не сделает выводы из этого, имеется в виду и ношение масок, и соблюдение всех режимов гигиенических и санитарных, то тогда цифры будут расти еще быстрее», — сказал он.
По словам Пескова, какого-то централизованного управления ситуацией по борьбе с распространением коронавируса в регионах не требуется.
«Ситуация на местах лучше видна именно руководителям регионов, и вы знаете, что регионы продолжают реализовывать свои особые полномочия в условиях эпидемии», — отметил официальный представитель Кремля.
Он напомнил, что на основе уроков, которые были вынесены еще в марте, апреле и мае, была мобилизована и переналажена вся система здравоохранения, и это позволяет сейчас «более уверенно действовать на фоне растущей угрозы».
Ранее, как рассказывал 5-tv.ru вирусологи сделали прогнозы относительно переломного момента в заболеваемости коронавирусом в России, однако мнения разделились. Одни считают, что распространение инфекции замедлится и пойдет на спад в ближайшие несколько недель, другие полагают, что это произойдет не раньше января.
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