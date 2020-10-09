«Преодолели уныние»: Бекмамбетов остался в восторге от 42-го ММКФ

В театре «Россия» в Москве состоялась торжественная церемония закрытия 42-го Московского международного кинофестиваля. Из-за пандемии коронавируса столь значимое событие для российского кино было перенесено на октябрь. Но трудности и ограничения не омрачили настроения звездным гостям фестиваля. Режиссер Тимур Бекмамбетов подчеркнул, что фестиваль прошел в плодотворном рабочем режиме.

«Это был фестиваль герой! Думаю, что главное, самый страшный грех — грех уныния мы смогли преодолеть», — резюмировал Бекмамбетов.

Кинодеятель заметил, что посмотрел 14 фильмов за пять-шесть дней, что является весомым количеством для его «обычной жизни».

Главный приз кинофестиваля получила картина Андрея Зайцева «Блокадный дневник». Статуэтку «Золотого Святого Георгия» ему вручил лично председатель жюри Тимур Бекмамбетов. Спецприз присудили турецкой киноленте «В тени» Эрдема Тепергеза.

«Неунывающие» звезды российского кино блеснули своими нарядами на красной ковровой дорожке церемонии закрытия фестиваля. Прежде чем отправиться в зрительный зал, фотографам позировали Марина Александрова, Татьяна Михалкова, Любовь Толкалина с дочерью Марией Кончаловской и многие другие знаменитости.

Критики отметили, что большинство актрис выбрали для мероприятия наряды темных оттенков. В элегантном черном платье с переливающейся накидкой на плечах появилась Александрова, вслед за ней в бархатном платье того же цвета позировала и Татьяна Михалкова. Жена знаменитого режиссера разбавила образ яркой сумочкой цвета фуксии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на открытии Московского международного кинофестиваля артисты забыли о пандемии и принялись целоваться со всеми.