Коронавирус поставил рекорд по числу заболевших в сутки за все время пандемии

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Страны Запада серьезно ужесточили ограничения.

Фото, видео: ТАСС / Сергей Карпухин, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за минувшие сутки заболели около 340 тысяч жителей планеты, это — рекорд за все время пандемии.

В связи с этим в Европе серьезно ужесточают ограничения. Власти Франции ввели обязательное ношение средств защиты. За несоблюдение требования — штраф 130 евро. Посетителей ресторанов обязали оставлять свои контакты, чтобы можно было бы установить цепочку заражений, если кто-то заболеет. За столами могут сидеть не более шести человек. При этом тот, кто не ест, должен быть в маске.

Сложная ситуация и в Испании. Только в Мадриде за сутки коронавирус диагностирован у 15 тысяч человек. 40 районов города закрыты на карантин.

Власти Бельгии, чтобы сдержать распространение COVID, закрыли в Брюсселе все кафе и бары. Италия ужесточает пограничный контроль с Францией, и призывает молодежь отказаться от дискотек и вечеринок.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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