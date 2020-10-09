Коронавирус поставил рекорд по числу заболевших в сутки за все время пандемии

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за минувшие сутки заболели около 340 тысяч жителей планеты, это — рекорд за все время пандемии.

В связи с этим в Европе серьезно ужесточают ограничения. Власти Франции ввели обязательное ношение средств защиты. За несоблюдение требования — штраф 130 евро. Посетителей ресторанов обязали оставлять свои контакты, чтобы можно было бы установить цепочку заражений, если кто-то заболеет. За столами могут сидеть не более шести человек. При этом тот, кто не ест, должен быть в маске.

Сложная ситуация и в Испании. Только в Мадриде за сутки коронавирус диагностирован у 15 тысяч человек. 40 районов города закрыты на карантин.

Власти Бельгии, чтобы сдержать распространение COVID, закрыли в Брюсселе все кафе и бары. Италия ужесточает пограничный контроль с Францией, и призывает молодежь отказаться от дискотек и вечеринок.