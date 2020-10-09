«Проверю на себе»: Лариса Вербицкая собирается сесть на «музыкальную» диету

Известная телеведущая Лариса Вербицкая рассказала подписчикам своей страницы в Instagram о новой диете — музыкальной. Она решила попробовать ее на себе.

На фото к новому посту Вербицкая предстала в шляпе и элегантном брючном костюме песочного цвета. Такой фигуре можно только позавидовать, однако телеведущая решила обсудить с подписчиками необычную диету.

«Вы когда-нибудь слышали о музыкальной диете? Я тоже не слышала. А все потому, что ее пока просто нет, — начала она. — Но я уверена, что скоро такая диета появится».

Вербицкая поделилась информацией, почерпнутой в сети. По ее данным, высокая тональность музыки во время приема пищи дарит блюдам сладость. Медные инструменты несут горечь, если слушать их за едой.

Телеведущая предположила, что в будущем вместо сладостей можно будет употреблять «правильную» музыку. А аппетит сбивать, наслаждаясь концертом духовых инструментов.

«В ближайшее время я проверю это на себе», — предложила присоединиться к ней 60-летняя знаменитость.

Instagram @larisa_verbitskaya

Поклонники Вербицкой обрадовались ее сообщению.

«Есть такое. Знаем. Есть то, что ты любишь, увлечения, полностью погружен в это. Можно и сидеть на этой диете»;

«Я люблю музыку, музыка помогает мне преодолевать какие-либо препятствия, люблю работать и жить под музыку, а если еще научусь под музыку стройнеть, то, конечно, жизнь удалась»;

«Звук влияет на аппетит! То есть в семьях с разными тембрами домашних могут быть разные результаты телосложений?» — написали они ей в комментариях.

Лариса Вербицкая — профессиональный диктор и телеведущая. Уже много лет она работает на телевидении. Личная жизнь также состоялась — у нее есть любимый муж, взрослый сын и дочь.

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