«Проверю на себе»: Лариса Вербицкая собирается сесть на «музыкальную» диету

|
Анастасия Шадская
14

Телеведущая прекрасно выглядит, а ведь ее старшему сыну уже 40 лет.

Фото, видео: Instagram @larisa_verbitskaya

Известная телеведущая Лариса Вербицкая рассказала подписчикам своей страницы в Instagram о новой диете — музыкальной. Она решила попробовать ее на себе.

На фото к новому посту Вербицкая предстала в шляпе и элегантном брючном костюме песочного цвета. Такой фигуре можно только позавидовать, однако телеведущая решила обсудить с подписчиками необычную диету.

«Вы когда-нибудь слышали о музыкальной диете? Я тоже не слышала. А все потому, что ее пока просто нет, — начала она. — Но я уверена, что скоро такая диета появится».

Вербицкая поделилась информацией, почерпнутой в сети. По ее данным, высокая тональность музыки во время приема пищи дарит блюдам сладость. Медные инструменты несут горечь, если слушать их за едой.

Телеведущая предположила, что в будущем вместо сладостей можно будет употреблять «правильную» музыку. А аппетит сбивать, наслаждаясь концертом духовых инструментов.

«В ближайшее время я проверю это на себе», — предложила присоединиться к ней 60-летняя знаменитость.

Instagram @larisa_verbitskaya

Поклонники Вербицкой обрадовались ее сообщению.

«Есть такое. Знаем. Есть то, что ты любишь, увлечения, полностью погружен в это. Можно и сидеть на этой диете»;

«Я люблю музыку, музыка помогает мне преодолевать какие-либо препятствия, люблю работать и жить под музыку, а если еще научусь под музыку стройнеть, то, конечно, жизнь удалась»;

«Звук влияет на аппетит! То есть в семьях с разными тембрами домашних могут быть разные результаты телосложений?» — написали они ей в комментариях.

Лариса Вербицкая — профессиональный диктор и телеведущая. Уже много лет она работает на телевидении. Личная жизнь также состоялась — у нее есть любимый муж, взрослый сын и дочь.

Ранее 5-tv.ru писал про звезд, похудевших до неузнаваемости.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
77.92
-0.17 91.70
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:42
«Проверю на себе»: Лариса Вербицкая собирается сесть на «музыкальную» диету
13:27
«Какая разница с кем я еще буду спать»: Барбара Пино разочаровалась в Криворотове
13:21
Штормовой ветер снес крышу пятиэтажки в Махачкале и повалил десятки деревьев
13:00
Эксперты подсчитали, что выгоднее: свое авто, такси или каршеринг
12:49
Нобелевская премия мира досталась Всемирной продовольственной программе
12:37
После отравления 42 детей в Дагестане возбуждено уголовное дело

Сейчас читают

Ритуалы на зеркальную дату: как правильно загадывать желание 10.10.2020?
«Растоптать вас, козликов»: странное поведение Богдана Титомира на шоу «Что было дальше?» возмутило сеть
«Увидела ее и плакала» — Подруга Овсиенко заявила, что певицу истязает сожитель

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок