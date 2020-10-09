Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Ангелины Мелёхиной

Сегодня мы подводим итоги акции «День добрый дел». Накануне героиней нашего сюжета стала трехлетняя Ангелина. У девочки — острый лимфобластный лейкоз. Стандартная химиотерапия не помогла, да еще и вызвала сильнейшую аллергию. Ребенку срочно нужен другой — современный препарат, он гипоаллергенный. Но стоит он очень дорого — больше 2, 5 миллионов рублей. На помощь пришли вы — зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в Фонд «Подари жизнь» 6 миллионов 143 тысячи 590 рублей. Спасибо Вам!

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как благодаря неравнодушным людям удалось собрать деньги для Вероники Солодовой. У девочки — врожденная патология левой руки. Необходима замена локтевого сустава на протез.