Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Ангелины Мелёхиной
У трехлетней девочки рак крови. Стандартная химиотерапия малышке не помогла. Девочке срочно нужен гипоаллергенный препарат, который организм Ангелины не будет отторгать.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня мы подводим итоги акции «День добрый дел». Накануне героиней нашего сюжета стала трехлетняя Ангелина. У девочки — острый лимфобластный лейкоз. Стандартная химиотерапия не помогла, да еще и вызвала сильнейшую аллергию. Ребенку срочно нужен другой — современный препарат, он гипоаллергенный. Но стоит он очень дорого — больше 2, 5 миллионов рублей. На помощь пришли вы — зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в Фонд «Подари жизнь» 6 миллионов 143 тысячи 590 рублей. Спасибо Вам!
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как благодаря неравнодушным людям удалось собрать деньги для Вероники Солодовой. У девочки — врожденная патология левой руки. Необходима замена локтевого сустава на протез.
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