«Растоптать вас, козликов»: странное поведение Богдана Титомира на шоу «Что было дальше?» возмутило сеть

Пользователи сети с отвращением отнеслись к появлению певца Богдана Титомира в развлекательной передаче. Бывший солист «Кар-Мэн» общался с другим участниками YouTube-шоу «Что было дальше?» исключительно матом, вел себя неадекватно и словно был пьян.

В прошлом у Титомира было немало скандалов с наркотиками и алкоголем, его даже обвиняли в изнасиловании и избиениях. Ведущие шоу рассчитывали узнать о нем больше, но до откровенного разговора с исполнителем дело так и не дошло. Беседа сразу свелась к подколкам на грани фола и прямым оскорблениям.

На вопрос о том, какие у Титомира творческие планы, он ответил заплетающимся языком.

«Вы, конечно, крутые, но вы все идите на фиг! Валите отсюда! Мои планы? Растоптать вас, козликов».

YouTube @ LABELCOM

Обилие мата из уст Богдана Титомира удивило собравшихся в студии зрителей. Но, помимо этого, он сопровождал свои ответы отрыжкой и испусканием газов, а под конец даже плюнул на ковер на сцене. Насмешки других участников программы стали все жестче, только один из них все еще пытался вернуть разговор в нормальное русло.

На призывы посмотреть на себя со стороны звезда 90-х не отреагировал.

«Это вы меня таким видите», — было самым приличным, что он сказал.

В итоге было принято решение закончить разговор с Титомиром. Причем предложил это отец одного из присутствующих комиков — по телефону, пишет Starhit.ru.

«Пошли его!» — сказал мужчина сыну, комику Рустаму Рептилоиду, по громкой связи.

Пользователи сети были в шоке от поведения знаменитости. Даже самые подготовленные не ожидали такого.

«После просмотра выпуска с Богданом хочется вытереть экран антисептиком»;

«Пойду прокипячу глаза и уши в святой воде…»;

«Богдан Титомир — это Олег Майами + Моргенштерн, я конечно ожидала треша, но не до такой степени»;

«Титомир — редкостная дичь», — написали они в комментариях на YouTube.

Ранее 5-tv.ru писал, что недавно в алкоголизме обвинили другую звезд 90-х — Татьяну Овсиенко.