«Растоптать вас, козликов»: странное поведение Богдана Титомира на шоу «Что было дальше?» возмутило сеть
Звезда 90-х стал гостем нового выпуска YouTube-шоу. Многие решили, что на съемках экс-участник группы «Кар-мен» был в стельку пьян.
Фото: Instagram @bogdantitomir_official
Пользователи сети с отвращением отнеслись к появлению певца Богдана Титомира в развлекательной передаче. Бывший солист «Кар-Мэн» общался с другим участниками YouTube-шоу «Что было дальше?» исключительно матом, вел себя неадекватно и словно был пьян.
В прошлом у Титомира было немало скандалов с наркотиками и алкоголем, его даже обвиняли в изнасиловании и избиениях. Ведущие шоу рассчитывали узнать о нем больше, но до откровенного разговора с исполнителем дело так и не дошло. Беседа сразу свелась к подколкам на грани фола и прямым оскорблениям.
На вопрос о том, какие у Титомира творческие планы, он ответил заплетающимся языком.
«Вы, конечно, крутые, но вы все идите на фиг! Валите отсюда! Мои планы? Растоптать вас, козликов».
Обилие мата из уст Богдана Титомира удивило собравшихся в студии зрителей. Но, помимо этого, он сопровождал свои ответы отрыжкой и испусканием газов, а под конец даже плюнул на ковер на сцене. Насмешки других участников программы стали все жестче, только один из них все еще пытался вернуть разговор в нормальное русло.
На призывы посмотреть на себя со стороны звезда 90-х не отреагировал.
«Это вы меня таким видите», — было самым приличным, что он сказал.
В итоге было принято решение закончить разговор с Титомиром. Причем предложил это отец одного из присутствующих комиков — по телефону, пишет Starhit.ru.
«Пошли его!» — сказал мужчина сыну, комику Рустаму Рептилоиду, по громкой связи.
Пользователи сети были в шоке от поведения знаменитости. Даже самые подготовленные не ожидали такого.
«После просмотра выпуска с Богданом хочется вытереть экран антисептиком»;
«Пойду прокипячу глаза и уши в святой воде…»;
«Богдан Титомир — это Олег Майами + Моргенштерн, я конечно ожидала треша, но не до такой степени»;
«Титомир — редкостная дичь», — написали они в комментариях на YouTube.
Ранее 5-tv.ru писал, что недавно в алкоголизме обвинили другую звезд 90-х — Татьяну Овсиенко.
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