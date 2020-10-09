Неоднозначная награда: Кому присуждали Нобелевскую премию мира?
Десять миллионов крон в 2020 году достались реализуемой ООН Всемирной продовольственной программе.
Фото, видео: ТАСС / Rick Bajornas via www.imago-images.de, 5-tv.ru
Стал известен обладатель Нобелевской премии мира. В этом году лауреат не человек, а организация. Престижную награду отдали Всемирной продовольственной программе, ее реализует ООН. Это глобальная кампания, которая пытается побороть голод во многих странах. Так что все ожидания и предположения букмекеров оказались напрасны.
Корреспондент МИЦ «Известия» Андрей Захаров узнал о фаворитах премии 2020 года и лауреатах прошлых лет. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Нобелевская премия по физике была вручена за исследования черной дыры. Обладателями престижной награды стали трое ученых из разных стран.
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