Неоднозначная награда: Кому присуждали Нобелевскую премию мира?

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Десять миллионов крон в 2020 году достались реализуемой ООН Всемирной продовольственной программе.

Фото, видео: ТАСС / Rick Bajornas via www.imago-images.de, 5-tv.ru

Тема:
Нобелевская премия

Стал известен обладатель Нобелевской премии мира. В этом году лауреат не человек, а организация. Престижную награду отдали Всемирной продовольственной программе, ее реализует ООН. Это глобальная кампания, которая пытается побороть голод во многих странах. Так что все ожидания и предположения букмекеров оказались напрасны.

Корреспондент МИЦ «Известия» Андрей Захаров узнал о фаворитах премии 2020 года и лауреатах прошлых лет. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Нобелевская премия по физике была вручена за исследования черной дыры. Обладателями престижной награды стали трое ученых из разных стран.

Тема:
Нобелевская премия
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