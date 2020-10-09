Тодоренко и Топалов представили новую совместную песню

Телеведущая Регина Тодоренко опубликовала на своей странице в Instagram фрагмент новой песни, записанной совместно с ее мужем певцом Владом Топаловым.

«Песня соткана из любви на разных концах земли, нежности в телефонных разговорах, ожидания самолетов, поездов, только бы поскорее быть рядом. Несколько лет назад мы и не знали, куда приведут нас ночные разговоры на расстоянии десятков тысяч километров, когда я была на Барбадосе, а Влад в Москве. Оказалась, нам было уготовлено захватывающее путешествие друг в друга. Люблю тебя», — подписала пост Тодоренко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) 9 Окт 2020 в 12:17 PDT

Ее супруг также поделился со своими поклонниками синглом. Он отметил, что ему пришлось потомить слушателей, так как он ждал идеального момента для обнародования песни. Топалов нежно признался в любви Регине и представил подписчикам команду, работавшую над «Часовыми поясами».

«Поздравляю вас, песня просто бомба!»;

«Песня замечательная! Чувствуется, что она пропитана нежностью и любовью! Спасибо вам обоим за хорошую музыку! Ее так не хватает сейчас!»;

«Уууухххх, мурашки! Почему вы раньше не пели вместе?» — комментируют подписчики Тодоренко.

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