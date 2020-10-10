МИД России призвал США прекратить «соперничество великих держав»

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Василий Заика
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На Смоленской площади считают, что Вашингтон продвигает конфронтационные модели переформатирования международных отношений.

МИД России призвал США прекратить «соперничество великих держав»

Фото: ТАСС / Михаил Терещенко

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков призвал США прекратить «соперничество великих держав». Соответствующее заявление дипломата озвучил в ходе заседания первого комитета Генеральной ассамблеи ООН первый заместитель постпреда РФ Дмитрий Полянский.

«Считаем, следует прекратить продвижение конфронтационных моделей переформатирования международных отношений в духе концепций соперничества великих держав или мира с опорой на силу», — цитирует Дмитрия Полянского ТАСС.

По его словам, Россия в отличие от США осознает ответственность за международную безопасность, глобальную и региональную стабильность. Дмитрий Полянский добавил, что Москва проводит последовательный курс на сохранение мира.

Первый заместитель постпреда РФ в ООН подчеркнул, что РФ открыто и последовательно реализует политико-дипломатические инициативы, а также принимает комплекс мер, необходимых для предотвращения деградации ситуации в сфере безопасности и стабильности.

Дмитрий Полянский напомнил, что в настоящий момент актуальным вопросом является продление российско-американского договора о вооружения. В Москве готовы заключить соглашение без предварительных условий и предлагают Вашингтону сделать этот шаг без искусственных затяжек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия и США близки к заключению сделки по контролю над ядерными вооружениями.

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