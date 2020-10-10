В Гидрометцентре рассказали, когда похолодает в европейской части России

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Марина Неруцких
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Синоптики обещают понижение температуры до характерных для середины октября показателей.

В Гидрометцентре рассказали, когда похолодает в европейской части России

Фото: ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов

Тема:
Погода

Жителям европейской части России пора готовиться к похолоданию. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра, во второй половине следующей недели столбик термометра там опустится до характерных для этого времени года отметок.

При этом до начала недели в центре Европейской России благодаря антициклону будет стоять теплая погода.

«Антициклон будет смещаться в юго-восточном направлении, и постепенно в северных и в западных районах Европейской части все большее влияние будут приобретать циклоны и их атмосферные фронты. Это уже сейчас прослеживается, но постепенно станет более устойчивым процессом», — цитирует агентство Макарову.

Синоптик уточнила, что в столице и ее окрестностях относительно теплая погода продержится до середины следующей недели. Температурные показатели будут превышать норму в среднем на пять градусов.  

«По предварительным прогнозам, во второй половине следующей недели произойдет устойчивое понижение температуры до нормальных значений. В пятницу пока 10-15 градусов прогнозируем, а в выходные еще более прохладно может быть», — резюмировала специалист.  

Это уже второе похолодание в европейской части России с начала октября. Ранее 5-tv.ru рассказывал о понижении температуры до 13 - 16 градусов тепла и появлении осадков.

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