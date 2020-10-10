Дональд Трамп ругался матом и угрожал иранцам в прямом эфире

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Оксана Тарасова
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Во время радиопередачи президент США пообещал Тегерану: «мы сделаем с вами то, чего никогда раньше не делали».

Дональд Трамп ругался матом и угрожал иранцам в прямом эфире

Фото: picture alliance / Consolidated

Президент США Дональд Трамп нецензурно выругался в прямом эфире на радио. Об этом сообщает издание Politico. Во время радиопередачи The Rush Limbaugh Show он, общаясь с журналистами по телефону, угрожал Тегерану, применяя крепкие выражения.

«Если вы будете **** (дурачить) нас, если вы сделаете нам что-то плохое, то мы сделаем с вами то, чего никогда раньше не делали», — заявил Трамп.

В эфире этой же программы ранее глава Штатов заявлял о своей уверенности в том, что поладит с президентом России Владимиром Путиным и отметил, что испытывает к нему симпатию. Трамп даже предположил, что тоже нравится российскому лидеру.

Несмотря на то, что высказывания и поступки президента молниеносно становятся заголовками во всех СМИ мира, сам Трамп крайне негативно относится к популярным интерпретациям своих постов и речей. Так, в эфире все того же The Rush Limbaugh Show он обвинил журналистов в непорядочности при освещении его политики, пишет ФАН. Каждый раз, когда он делает «что-то полезное», это выставляют в негативном свете, считает Трамп.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Россия и США близки к заключению сделки по контролю ядерных вооружений.

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