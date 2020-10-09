«Мне нравится Путин»: Трамп уверен, что может поладить с президентом России

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о своей уверенности в том, что он может поладить с президентом России Владимиром Путиным. Свое мнение он озвучил в эфире радиопрограммы The Rush Limbaugh Show 9 октября.

«Я могу поладить с Путиным, мне нравится Путин и, возможно, я нравлюсь Путину», — цитирует ТАСС американского лидера.

При этом Трамп также считает, что президенту России было бы «гораздо проще иметь дело» с экс-кандидатом в президенты США Хиллари Клинтон или с его нынешним соперником в гонке за кресло главы Белого дома Джо Байденом. Американский лидер объяснил это тем, что Байден «медлителен и не обладает качествами, необходимыми для того, чтобы исполнять обязанности президента».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как скандал в сети с участием Трампа за месяц до президентских выборов отразится на результатах голосования.