«Мне нравится Путин»: Трамп уверен, что может поладить с президентом России
О своей симпатии к российскому лидеру глава Белого дома заявил в радиоэфире.
Фото: ТАСС / Михаил Метцель
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о своей уверенности в том, что он может поладить с президентом России Владимиром Путиным. Свое мнение он озвучил в эфире радиопрограммы The Rush Limbaugh Show 9 октября.
«Я могу поладить с Путиным, мне нравится Путин и, возможно, я нравлюсь Путину», — цитирует ТАСС американского лидера.
При этом Трамп также считает, что президенту России было бы «гораздо проще иметь дело» с экс-кандидатом в президенты США Хиллари Клинтон или с его нынешним соперником в гонке за кресло главы Белого дома Джо Байденом. Американский лидер объяснил это тем, что Байден «медлителен и не обладает качествами, необходимыми для того, чтобы исполнять обязанности президента».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как скандал в сети с участием Трампа за месяц до президентских выборов отразится на результатах голосования.
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