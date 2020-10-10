Пилот Су-57 покорил американцев виртуозным полетом без защитного купола

Американцы восхищены мастерством российских летчиков. На видео, посвященном 100-летию Государственного летно-испытательного центра Минобороны России, пилот истребителя Су-57 управлял самолетом без купола кабины, защищающего от экстремальных погодных условий.

Кадры полета истребителя, названного в НАТО «Преступник», вызвали восторг издания Popular Mechanics. Авторы статьи предположили, что такое выступление летчика демонстрирует: если самолет потеряет купол, это никак не повлияет на управление, несмотря на порывы ветра.

Су-57 — первый истребитель России пятого поколения с уменьшенным радиолокационным сечением с лобовой и боковой сторон. Американские журналисты отметили, что хоть уникальный летательный аппарат видно совсем недолго, все видео целиком заслуживает внимания любителей техники.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео и рассказывал, как российский Су-27 сопроводил четыре иностранных самолета у воздушной границы РФ. Экипаж определил, что это были самолет-разведчик RC-135, два истребителя Eurofighter Typhoon и самолет-заправщик Voyager KC-3 ВВС Великобритании.