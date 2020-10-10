Чемпион M-1 оценил шансы боксера Гассиева победить Джонсона

Боец смешанного стиля, чемпион М-1 в средней весовой категории Рамазан Эмеев рассказал, почему считает Мурата Гассиева будущим чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе. Хоть Кевин Джонсон и более опытный боец, Эмеев считает, что непреодолимое стремление к первенству поможет российскому спортсмену одолеть американца.

«В последнее время небольшая пауза была. Видимо, из-за травм. Сейчас, как я понял, все хорошо. Он голоден, он стремится к победе. Он стремится к этому бою. Я думаю, в этом бою он будет гораздо быстрее, чем Джонсон. Джонсон старше, но очень опытный. В супертяжелом весе поединок может закончиться с одного удара», — говорит Эмеев.

Спортсмен считает, что Гассиев будет быстрее и техничнее, и от его точных ударов американец не сможет защититься.

«Мое мнение — Мурат выиграет. Потому что у него больше стремления», — добавил он.

Ранее сам Гассиев заявлял, что положительно оценивает свои шансы в предстоящем поединке, который состоится 31 октября в Сочи. Несмотря на перенесенные травмы, он чувствует себя хорошо подготовленным. Этот бой станет для россиянина дебютным в супертяжелом весе. Эксперты в области спорта также пророчат победу 26-летнему боксеру.