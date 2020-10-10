Оксана Самойлова показала дочь с подбитым глазом — видео

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Оксана Тарасова
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Как малышка заработала синяк, супруга Джигана не объяснила.

Фото, видео: Instagram @samoylovaoxana

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова поделилась с подписчиками фотографией своей дочери Майи. Под глазом девочки «красуется» свежий синяк. Причину появления кровоподтека на лице ребенка модель подробно не объяснила.

«С фингалом. Настоящее детство», — подписала живописное фото модель.

Позже в аккаунте Самойловой появилось несколько видео с девочкой, на которых отчетливо можно разглядеть фингал. 

Instagram @samoylovaoxana

В семье Джигана и Оксаны всего четверо детей: Ариеле девять лет, Лее — шесть, Майе — три года. Несколько месяцев назад женскую компанию разбавил первый долгожданный сын пары, которого назвали Давид. Самойлова с удовольствием делится с подписчиками историями из жизни своих детей и показывает, как растет мальчик.

Ранее 5-tv.ru показывал видео, на котором Лея «заботится» о братике. Под веселых смех мамы девочка сначала бережно расчесывает волосы Давида, а потом угрожает ему, что «наваляет» ему, когда он дорастет до 12 лет.

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