Лукашенко в СИЗО КГБ пообщался с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Бабарико

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Алиса Маркова
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Глава республики обсуждал с арестованными оппозиционерами вопросы конституционной реформы.

Лукашенко в СИЗО КГБ пообщался с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Бабарико

Фото: ТАСС / MAXIM GUCHEK / BELTA POOL / POOL

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в СИЗО КГБ пообщался с бывшим кандидатом в президенты страны Виктором Бабарико, а также представителями оппозиции. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, глава республики обсуждал с арестованными оппозиционерами вопросы конституционной реформы. Встреча продолжалась свыше четырех часов. По неподтвержденной информации, белорусский лидер явился в СИЗО, чтобы услышать мнение оппозиционеров о происходящем в стране.

ТАСС / Федосенко Наталия

Уголовные дела в отношении группы белорусских активистов были возбуждены в предвыборный период и после президентской кампании.

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые акции протеста против итогов президентских выборов. По данным ЦИК, лидером в них оказался Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов избирателей. Несмотря на это, оппозиция отказывается признавать результаты.

По их мнению, победу одержала соперница Лукашенко Светлана Тихановская. Сама экс-кандидат в президенты после начала протестов уехала из страны. В начале октябре ее объявили в розыск на территории России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что МВД объяснило причину включения Тихановской в базу розыска по России.

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