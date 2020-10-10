«Он — моя семья»: Почему Охлобыстин продолжает общаться с Ефремовым после ДТП?
Актер поддерживал коллегу по цеху весь судебный процесс, хоть и не оправдывал его.
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Иван Охлобыстин не прекратил общение с Михаилом Ефремовым после резонансного ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. Об этом актер рассказал в интервью изданию «Петербургский дневник».
По его словам, Ефремов был и остается его другом и даже родственником. Артист — крестный отец дочери Охлобыстина. По его мнению, это обстоятельство выше всего остального в его отношениях с получившим тюремный срок знаменитостью.
«Он — моя семья, и это несравнимо важнее любых политических пристрастий. Эти пристрастия преходящи, а семья — это навсегда. И вообще: среди прочего я учу детей, что все тлен, кроме Бога и семьи, что счастлив только благодарный, что истина и любовь — это глаголы, а не существительные. Они живые», — философски рассудил Охлобыстин.
Во время судебного разбирательства артист и режиссер неоднократно высказывался в поддержку совершившего смертельное ДТП Ефремова. Как писал ранее 5-tv.ru, приговор актеру он назвал «казнью».
Михаил Ефремов был признан виновником аварии в центре столицы, в результате которой погиб курьер Сергей Захаров. Он получил восемь лет колонии, однако пытается оспорить приговор.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что потерпевшие по делу Ефремова подали иски для взыскания компенсации морального вреда.
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