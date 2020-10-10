«Он — моя семья»: Почему Охлобыстин продолжает общаться с Ефремовым после ДТП?

|
Алина Потёмкина
23

Актер поддерживал коллегу по цеху весь судебный процесс, хоть и не оправдывал его.

«Он — моя семья»: Почему Охлобыстин продолжает общаться с Ефремовым после ДТП?

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Иван Охлобыстин не прекратил общение с Михаилом Ефремовым после резонансного ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. Об этом актер рассказал в интервью изданию «Петербургский дневник».

По его словам, Ефремов был и остается его другом и даже родственником. Артист — крестный отец дочери Охлобыстина. По его мнению, это обстоятельство выше всего остального в его отношениях с получившим тюремный срок знаменитостью. 

«Он — моя семья, и это несравнимо важнее любых политических пристрастий. Эти пристрастия преходящи, а семья — это навсегда. И вообще: среди прочего я учу детей, что все тлен, кроме Бога и семьи, что счастлив только благодарный, что истина и любовь — это глаголы, а не существительные. Они живые», — философски рассудил Охлобыстин.

Во время судебного разбирательства артист и режиссер неоднократно высказывался в поддержку совершившего смертельное ДТП Ефремова. Как писал ранее 5-tv.ru, приговор актеру он назвал «казнью».

Михаил Ефремов был признан виновником аварии в центре столицы, в результате которой погиб курьер Сергей Захаров. Он получил восемь лет колонии, однако пытается оспорить приговор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что потерпевшие по делу Ефремова подали иски для взыскания компенсации морального вреда.

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
7 окт
«За него все зоны бьются»: сестра Ефремова рассказала о его тяготах в тюрьме
6 окт
Добровинский раскрыл суть нового иска семьи Захарова к Ефремову
6 окт
Новые иски: трое потерпевших требуют от Михаила Ефремова три миллиона рублей — фото
6 окт
Потерпевшие по делу Ефремова подали иски для взыскания компенсации морального вреда
3 окт
Отец облившего фекалиями Пашаева рассказал о пропаже сына — видео
3 окт
«Должен быть порядок»: Пашаев оправдался за липовую справку на суде Ефремова
3 окт
Стала известна личность облившего Пашаева фекалиями
3 окт
Выписавший поддельную справку по делу Ефремова участковый уволен в Подмосковье
2 окт
«Это было наваждение, гипноз» — Ефремов о влиянии на него Пашаева
2 окт
В апелляции по делу Ефремова Пашаев переложил вину за аварию на жертву

Читайте также

+8° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
77.03
-0.89 90.72
-0.98
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 12 по 18 октября

Последние новости

23:59
«Внутри пряталась женщина с тремя детьми»: Настоятель храма об обстреле в Нагорном Карабахе
23:47
«Он — моя семья»: Почему Охлобыстин продолжает общаться с Ефремовым после ДТП?
23:31
«Банда»: Бортич показала трогательное фото с крошечным сыном
22:59
Стало известно, сколько Бабкина потратила на празднование юбилея
22:46
Меньшова поймала Муцениеце на желании вернуть Прилучного
22:27
Тихановская выложила видео разговора с мужем, состоявшегося впервые за 4 месяца

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 12 по 18 октября
Подслушивают? Откуда берется эхо при разговоре по телефону
«Увидела ее и плакала» — Подруга Овсиенко заявила, что певицу истязает сожитель

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок