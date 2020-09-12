Охлобыстин назвал вынесенный Ефремову приговор «казнью»

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Анастасия Шадская
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Звезда «Интернов» пообещал не бросить старого друга в беде.

Охлобыстин назвал вынесенный Ефремову приговор «казнью»

Фото: www.globallookpress / Pravda Komsomolskaya

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Актер и сценарист Иван Охлобыстин считает восемь лет в колонии общего режима для актера Михаила Ефремова слишком жестоким наказанием, больше похожим на казнь. В эмоциональном интервью он дал громкое обещание, пишет Газета.Ru.

Иван Охлобыстин был в Пресненском суде, когда Ефремов узнал, что сядет на восемь лет за смертельное ДТП 8 июня. Сразу после вынесения приговора он не смог собраться с мыслями и выразить свое мнение о сложившейся ситуации. Они с Ефремовым — очень близкие друзья, тот даже стал крестным старшей дочки Охлобыстина Анфисы.

«Для него восемь лет — это казнь. Он насквозь больной человек», — сказал актер.

При этом он не стал оправдывать поступок друга. Особенно потому, что и сам может представить себя в подобной ситуации. Однако пытаться ему помочь он не перестанет.

«Сделаю все, чтобы его поддержать. Многие вещи делаю во вред себе, потому что мне бы с моей репутацией лучше бы воздержаться, но не могу! — объяснил Охлобыстин. — Доходит до глупого! Обратился к президенту, да. Но как можно отказаться от друга?»

Иван Охлобыстин уже просил снисхождения для Михаила Ефремова у президента РФ Владимира Путина. Также он неоднократно негативно отзывался о ситуации в целом и хейтерстве в адрес друга.

Поведение Охлобыстина и ему подобных в громком деле Ефремова недавно осудила певица и молодая мать Елена Князева. Она назвала такое заступничество «ложным великодушием» и предложила представить на месте жертвы собственную мать или ребенка, пишет «Дни.ру».

Ранее 5-tv.ru писал о реакции Кремля на приговор актеру Михаилу Ефремову.

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