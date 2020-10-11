Владимир Путин назвал приоритеты госбюджета на предстоящие годы

После заседания совета по спорту Владимир Путин провел встречу с руководителями четырех фракций нижней палаты российского парламента — это ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и «Единая Россия». Обращаясь к законодателям, Путин назвал приоритеты бюджета на предстоящие годы. В центре внимания, как и всегда, человек. Поэтому нужен особый контроль за выполнением социальных обязательств перед гражданами.

Также необходимо последовательно двигаться к достижению стратегических целей национального развития. Но одной из основных задач парламента остается реализация новых положений Конституции. Тут законотворчество требует особого подхода.

«Впереди масштабная и при этом очень тонкая, я бы сказал, ювелирная правотворческая работа. Надо так ее выстроить, чтобы обеспечить прямой контакт, усилить обратную связь с гражданами, вашими избирателями. Они уже стали полноправными соавторами новых поправок в Основном законе. Надо и дальше ориентироваться на их мнение, их ожидания от того, что именно и как должна изменить в повседневной жизни та или иная новая норма Основного закона», — подчеркнул Владимир Путин.

Обсуждались и другие важные вопросы — в частности, изменение даты проведения Единого дня голосования. Некоторые лидеры фракций предложили перенести ее на весну. Однако Путин считает, что время проведения выборов должно быть удобным для людей. Сентябрь наиболее оптимален. Напомнил президент, что в парламентской работе нельзя забывать и про предложения оппозиции. Он об этом говорил уже ни раз. Нужно слушать всех. И учитывать это обязаны и законодательная, и исполнительная ветви власти.