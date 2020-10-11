На фоне слухов об алкогольной зависимости Овсиенко лишилась директора

|
Алина Потёмкина
55

Давний друг певицы не стал отрицать уход, но говорить о причинах отказался.

На фоне слухов об алкогольной зависимости Овсиенко лишилась директора

Фото: ИТАР-ТАСС / Роман Денисов

В жизни Татьяны Овсиенко новые потери. Она прекратила сотрудничество со своим концертным директором Игорем Архиповым. С ним она работала много лет, и он был не просто ее помощником, а настоящим другом. Слухи об этом появились в сети после того, как в окружении певицы рассказали, что на фоне личной драмы Овсиенко стала злоупотреблять алкоголем.

Игорь Архипов подтвердил в интервью изданию «Собеседник», что расстался с артисткой, однако раскрывать детали и причины решения не стал. Также он назвал враньем слухи, которые гуляют вокруг персоны Овсиенко.

«Но я не собираюсь ничего комментировать. Во-первых, это личная жизнь человека. Во-вторых, все неправда, что про нее пишут. Мы общаемся каждый день. С Таней продолжаем дружить, потому что мы родственники. Она крестная моих детей!» — напомнил Архипов.

Некоторое время назад подруги Овсиенко рассказали, что переживают за нее. По их словам, ее муж позволял себе грубости, певица ходила в синяках. И все это якобы на фоне сильной алкогольной зависимости. Многие даже стали пророчить ей судьбу Валентины Легкоступовой. 5-tv.ru рассказывал, как на эти домыслы отреагировала сама Овсиенко.

Читайте также

+6° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.03
-0.89 90.72
-0.98
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:47
Фанаты Королевой обвинили Малахова в предательстве певицы
4:30
«Не дождался»: жена Петросяна показала трогательное фото спящего сына
4:23
Жесткие драки и отставка чиновников: Хронология беспорядков в Киргизии— репортаж
3:52
На фоне слухов об алкогольной зависимости Овсиенко лишилась директора
3:25
Боню высмеяли за видео с дорогим авто из Монако с украинскими номерами
3:07
«Колеса в кипятке»: Горячая вода хлынула на дорогу после прорыва трубы в Петербурге

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 октября, для всех знаков зодиака
Вслед за Конкиной в бассейне фитнес-клуба утонул актер Ринат Кафиятуллин
Подслушивают? Откуда берется эхо при разговоре по телефону

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок