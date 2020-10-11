На фоне слухов об алкогольной зависимости Овсиенко лишилась директора

В жизни Татьяны Овсиенко новые потери. Она прекратила сотрудничество со своим концертным директором Игорем Архиповым. С ним она работала много лет, и он был не просто ее помощником, а настоящим другом. Слухи об этом появились в сети после того, как в окружении певицы рассказали, что на фоне личной драмы Овсиенко стала злоупотреблять алкоголем.

Игорь Архипов подтвердил в интервью изданию «Собеседник», что расстался с артисткой, однако раскрывать детали и причины решения не стал. Также он назвал враньем слухи, которые гуляют вокруг персоны Овсиенко.

«Но я не собираюсь ничего комментировать. Во-первых, это личная жизнь человека. Во-вторых, все неправда, что про нее пишут. Мы общаемся каждый день. С Таней продолжаем дружить, потому что мы родственники. Она крестная моих детей!» — напомнил Архипов.

Некоторое время назад подруги Овсиенко рассказали, что переживают за нее. По их словам, ее муж позволял себе грубости, певица ходила в синяках. И все это якобы на фоне сильной алкогольной зависимости. Многие даже стали пророчить ей судьбу Валентины Легкоступовой. 5-tv.ru рассказывал, как на эти домыслы отреагировала сама Овсиенко.