Народная артистка РФ Ляля Боброва обратилась за медицинской помощью
По предварительным данным, у звезды кино случился инфаркт.
Фото: teatr-romen
Народная артистка России Ляля Боброва обратилась за помощью к медикам в Москве. По данным 5-tv.ru, у звезды кино случился инфаркт миокарда. Боброва пожаловалась на проблемы с сердцем, но ложиться в больницу отказалась. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ляля Боброва родилась в семье таборных цыган в 1939 году. Сейчас советской и российской артистке 81 год. Большую часть жизни она играла в театре «Ромэн», где исполнила более 40 ролей.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что звезде «Интернов» понадобилась помощь врачей.
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