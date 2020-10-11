Народная артистка РФ Ляля Боброва обратилась за медицинской помощью

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Алиса Маркова
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По предварительным данным, у звезды кино случился инфаркт.

Народная артистка РФ Ляля Боброва обратилась за медицинской помощью

Фото: teatr-romen

Народная артистка России Ляля Боброва обратилась за помощью к медикам в Москве. По данным 5-tv.ru, у звезды кино случился инфаркт миокарда. Боброва пожаловалась на проблемы с сердцем, но ложиться в больницу отказалась. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ляля Боброва родилась в семье таборных цыган в 1939 году. Сейчас советской и российской артистке 81 год. Большую часть жизни она играла в театре «Ромэн», где исполнила более 40 ролей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что звезде «Интернов» понадобилась помощь врачей.

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