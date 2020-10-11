Марина Хлебникова отреагировала на слухи о госпитализации в наркологическую клинику

На фоне слухов о госпитализации Марины Хлебниковой в наркологическую клинику, на официальной странице певицы в Instagram появилось свежее фото — впервые с июля. На нем улыбающаяся артистка позирует с распущенными волосами, в белом платье, отделанном кружевом, и кокетливой белой шляпке. Ее левое плечо при этом оголено.

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«Недавно делали новую фотосессию. Хотели бы просмотреть фото?» — гласит надпись под снимком.

Более года назад Марина Хлебникова призналась, что с 2005 года борется с тяжелым неизлечимым заболеванием, однако конкретный диагноз никогда не называла. Несколько недель назад артистка исчезла из поля зрения журналистов и публики, а сегодня интернет-портал POPCAKE со ссылкой на соседей певицы предположил, что она лечится в наркологической клинике.

«Мы видели Марину последний раз две недели назад, потом, как будто бы пропала, видели ночью скорая приезжала. Не удивлюсь если к Марине, в последнее время Марина злоупотребляла», — приводит издание слова женщины, живущей рядом с Хлебниковой.

Представитель певицы Марины Хлебниковой Данила в телефонном разговоре с 5-tv.ru отказался комментировать слухи о госпитализации артистки.

«Я не уполномочен вам давать комментарий, Марина тоже не будет давать комментариев по этому поводу», — сказал он.

Накануне 5-tv.ru рассказывал, что поклонники Марины Хлебниковой бьют тревогу в соцсетях в связи с пропажей певицы после триумфального выступления с ремиксом ее знаменитого хита «Чашка кофею».