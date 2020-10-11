Марина Хлебникова отреагировала на слухи о госпитализации в наркологическую клинику

|
Светлана Александрова
Эксклюзив 261

О том, что артистка якобы злоупотребляет алкоголем, рассказала ее соседка. 5-tv.ru дозвонился до представителя певицы.

Фото, видео: Instagram @marina_hlebnikova_official

На фоне слухов о госпитализации Марины Хлебниковой в наркологическую клинику, на официальной странице певицы в Instagram появилось свежее фото — впервые с июля. На нем улыбающаяся артистка позирует с распущенными волосами, в белом платье, отделанном кружевом, и кокетливой белой шляпке. Ее левое плечо при этом оголено.

marina_hlebnikova_official

«Недавно делали новую фотосессию. Хотели бы просмотреть фото?» — гласит надпись под снимком.

Более года назад Марина Хлебникова призналась, что с 2005 года борется с тяжелым неизлечимым заболеванием, однако конкретный диагноз никогда не называла. Несколько недель назад артистка исчезла из поля зрения журналистов и публики, а сегодня интернет-портал POPCAKE со ссылкой на соседей певицы предположил, что она лечится в наркологической клинике.

«Мы видели Марину последний раз две недели назад, потом, как будто бы пропала, видели ночью скорая приезжала. Не удивлюсь если к Марине, в последнее время Марина злоупотребляла», — приводит издание слова женщины, живущей рядом с Хлебниковой.

Представитель певицы Марины Хлебниковой Данила в телефонном разговоре с 5-tv.ru отказался комментировать слухи о госпитализации артистки.

«Я не уполномочен вам давать комментарий, Марина тоже не будет давать комментариев по этому поводу», — сказал он.

Накануне 5-tv.ru рассказывал, что поклонники Марины Хлебниковой бьют тревогу в соцсетях в связи с пропажей певицы после триумфального выступления с ремиксом ее знаменитого хита «Чашка кофею».

Читайте также

+13° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
77.03
-0.89 90.72
-0.98
Дуэт ретроградных Марса и Меркурия: чего ждать на неделе с 12 по 18 октяб...

Последние новости

19:56
Как гендерная пропаганда толкает юных активисток на баррикады революции?
19:39
В Нагорном Карабахе заявили об отражении атаки со стороны Азербайджана
19:24
Марина Хлебникова отреагировала на слухи о госпитализации в наркологическую клинику
19:09
Умерший от коронавируса и похороненный пенсионер «воскрес»
18:52
Леопард — в топку: ТОП вещей, которые нельзя носить женщинам в возрасте 40+
18:39
Дуэт ретроградных Марса и Меркурия: чего ждать на неделе с 12 по 18 октября?

Сейчас читают

Дуэт ретроградных Марса и Меркурия: чего ждать на неделе с 12 по 18 октября?
Самбурская сравнила пожарных и следователей с «принцами верхом на козе»
Подслушивают? Откуда берется эхо при разговоре по телефону

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок