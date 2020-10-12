Видео: протестующие разожгли костер на перекрестке в Минске

Протесты в Минске не стихают даже в ночное время: манифестанты разожгли костер на одном из перекрестков микрорайона Серебрянка в столице республики.

В Telegram-канале белорусского госагенства «Белта» опубликовали кадры, на которых виден горящий посреди магистрали автомобиль. Рядом с ним стоит группа из нескольких десятков людей, слышны политические лозунги. Движение на пересечении улиц затруднено. Водители разворачивают машины, чтобы избежать опасности. Причины поджога транспортного средства уточняются.

В стране третий месяц идут массовые протесты после подведения итогов президентских выборов. Эту гонку выиграл действующий лидер Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов избирателей. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. После начала массовых акций экс-кандидат в президенты уехала из страны в Литву.

11 октября в Минске вновь проводились митинги — сторонники оппозиции собрались в центральных районах города. Сообщалось о задержании более 100 человек в ходе протестов. Кроме того, стало известно, что силовики применили против протестующих светошумовые гранаты и водометы.

Ранее 5-tv.ru писал, что двух участников встречи с Лукашенко выпустили из СИЗО.