Видео: протестующие разожгли костер на перекрестке в Минске

|
Валентин Черников
26

Группа манифестантов перекрыла шоссе.

Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; Telegram @belta

Протесты в Минске не стихают даже в ночное время: манифестанты разожгли костер на одном из перекрестков микрорайона Серебрянка в столице республики.

В Telegram-канале белорусского госагенства «Белта» опубликовали кадры, на которых виден горящий посреди магистрали автомобиль. Рядом с ним стоит группа из нескольких десятков людей, слышны политические лозунги. Движение на пересечении улиц затруднено. Водители разворачивают машины, чтобы избежать опасности. Причины поджога транспортного средства уточняются.

В стране третий месяц идут массовые протесты после подведения итогов президентских выборов. Эту гонку выиграл действующий лидер Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов избирателей. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. После начала массовых акций экс-кандидат в президенты уехала из страны в Литву.

11 октября в Минске вновь проводились митинги — сторонники оппозиции собрались в центральных районах города. Сообщалось о задержании более 100 человек в ходе протестов. Кроме того, стало известно, что силовики применили против протестующих светошумовые гранаты и водометы.

Ранее 5-tv.ru писал, что двух участников встречи с Лукашенко выпустили из СИЗО.

Читайте также

+12° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
77.03
-0.89 90.72
-0.98
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:53
Как спустя 16 лет выглядят участники «золотого» состава «Дома-2»
4:44
«Какая показуха!» — Рудковская похвасталась новой сумкой за 355 тысяч рублей
4:15
Видео: протестующие разожгли костер на перекрестке в Минске
3:49
Звезда сериалов «Восьмидесятые» и «Корни» намекнула, что вот-вот родит — фото
3:32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 октября, для всех знаков зодиака
3:08
Соседи рассказали о женщине, полгода державшей дочь в шкафу и морившей голодом

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 октября, для всех знаков зодиака
Игорь Крутой впервые объяснил свои отношения с Димашем Кудайбергеном
Озвучена официальная причина смерти дочери Конкина

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок