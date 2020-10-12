Два человека погибли в огненном ДТП в Красноярске — видео
Смертельная авария произошла вечером 11 октября на трассе «Сибирь».
Фото, видео: Известия / Зураб Джавахадзе; Telegram @strelkakrsk
Два человека погибли в огненном ДТП в Красноярске. Как сообщают местные СМИ, смертельная авария произошла вечером 11 октября на 864 километре магистрали «Сибирь».
По предварительным данным, 55-летний водитель Renault Duster выехал на полосу для встречного движения и врезался в большегруз Scania с полуприцепом. В результате мощнейшего удара компактный кроссовер вспыхнул. Находившиеся внутри предполагаемый виновник аварии и его 48-летняя пассажирка погибли. Водитель фуры не пострадал.
Автоинспекторы разбираются во всех обстоятельствах ДТП. Начата доследственная проверка, по результатам которой решится вопрос о возбуждении уголовного дела. Другие подробности устанавливаются.
Ранее 5-tv.ru опубликовал жуткие подробности ДТП в Петербурге, где погибла многодетная мать.
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