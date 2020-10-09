«Гантель со следами крови»: появились доказательства убийства Легкоступовой

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Валентин Черников
Эксклюзив 23

Звездный адвокат Сергей Жорин заявил, при осмотре квартиры певицы обнаружены следы и предметы, указывающие на криминальный характер ее смерти.

«Гантель со следами крови»: появились доказательства убийства Легкоступовой

Фото: Instagram @valentinalegkostupova

Тема:
Умерла Валентина Легкоступова

Осмотр квартиры Валентины Легкоступовой привел к новому повороту в деле о смерти певицы. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал звездный адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы дочери покойной звезды. По его словам, правоохранители обнаружили в помещении следы и предметы, которые могут говорить об убийстве исполнительницы хита «Ягода-малина».

«Многочисленные следы крови на постельном белье — простыня, пододеяльник, подушка. Также была обнаружена гантель, завернутая в полотенце, на котором также были следы крови. Все вещи, на которых обнаружена кровь, изъяты и отправлены на экспертизу, чтобы установить, кому принадлежит эта кровь», — уточнил адвокат.

Юрист отметил, что убийство по-прежнему рассматривается как одна из версий произошедшего с Легкоступовой. Помимо обнаруженных следов сомнения вызывает и найденная в квартире расписка певицы об отчуждении квартиры. В чей адрес она составлена, правозащитник пока не озвучил.

Главным подозреваемым по делу, как указывает адвокат, следует считать вдовца артистки Юрия Фирсова. На это намекают и неточности в его показаниях.

Яхсмен уверяет, что супруга, будучи нетрезвой, поскользнулась в ванной и ударилась головой. Мужчина якобы призывал певицу обратиться к врачу, но та надеялась, что травма пройдет сама. Через три дня уже в больнице артистке диагностировали ушиб головного мозга тяжелой степени, острую гематому левой лобной, теменной, височной и затылочной долей около 80%, гематомы в теменной области справа, а также гематомы туловища и конечностей.

«Валентина Легкоступова не могла упасть в ванной. Это уже установлено экспертизой. Травмы на ее теле не могли быть получены в результате единичного падения. Это многократное воздействие предположительно тупым предметом. Теоретически таким предметом могла быть гантель, завернутая в полотенце», — заявил Жорин.

Певица и педагог по вокалу Валентина Легкоступова скончалась 14 августа в реанимации, куда попала с травмами головы в состоянии комы. Дочь знаменитости Анетта Бриль нашла мать и ее мужа Юрия Фирсова дома в нетрезвом состоянии. По всей видимости, супруги злоупотребляли спиртным не один день. Анетта Бриль отправила обоих в наркологическую клинику, где состояние певицы резко ухудшилось. Супруг знаменитости незадолго до этого сбежал из медучреждения.

Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат Жорин рассказал, как вдовец Легкоступовой отчаянно пытался получить рюкзак с ее драгоценностями.

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Умерла Валентина Легкоступова
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