Билл Гейтс рассказал, как остановить пандемию коронавируса
Обладатель многомиллиардного состояния уверен, что знает способ вернуться к обычной жизни.
Фото: www.globallookpress / Britta Pedersen
Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал единственный способ покончить с коронавирусом раз и навсегда. Свое мнение он высказал в недавнем интервью телеканалу NBC, пишет РИА Новости.
Массовую вакцинацию человечества миллиардер считает главным и непременными условием возвращения к нормальной жизни. Только так человечество сможет пережить последствия пандемии.
«Единственный путь для возвращения людей в нормальное русло жизни — получение суперэффективной и доступной вакцины», — заявил он журналистам.
По мнению Гейтса, прививки помогут справиться с катастрофически быстрым распространением коронавируса. Но вакцину должны получить жители всех стран, чтобы покончить с COVID-19 в мировом масштабе.
Билл Гейтс ранее заявлял, что при увеличении числа тестов и проведении массовой вакцинации эпидемия закончится к 2022 году. Для США его прогноз при тех же условиях еще лучше — к середине 2021 года.
Вспышка коронавирусной инфекции была объявлена в ВОЗ пандемией в марте 2020 года. За все время наблюдений заболело 37 миллионов человек. Накануне всего за сутки выявили 347 тысяч новых случаев заражения.
Первую зарегистрированную Минздравом России профилактическую вакцину от COVID-19 Центр Гамалеи разработал в августе 2020 года. Прививание «Спутник V» представляет собой введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели. Как сообщал ранее 5-tv.ru, руководитель исследовательского центра заявил, через 21 день после прививки можно будет снять маску и больше не беспокоиться о своем здоровье.
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