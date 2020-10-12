Билл Гейтс рассказал, как остановить пандемию коронавируса

Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал единственный способ покончить с коронавирусом раз и навсегда. Свое мнение он высказал в недавнем интервью телеканалу NBC, пишет РИА Новости.

Массовую вакцинацию человечества миллиардер считает главным и непременными условием возвращения к нормальной жизни. Только так человечество сможет пережить последствия пандемии.

«Единственный путь для возвращения людей в нормальное русло жизни — получение суперэффективной и доступной вакцины», — заявил он журналистам.

По мнению Гейтса, прививки помогут справиться с катастрофически быстрым распространением коронавируса. Но вакцину должны получить жители всех стран, чтобы покончить с COVID-19 в мировом масштабе.

Билл Гейтс ранее заявлял, что при увеличении числа тестов и проведении массовой вакцинации эпидемия закончится к 2022 году. Для США его прогноз при тех же условиях еще лучше — к середине 2021 года.

Вспышка коронавирусной инфекции была объявлена в ВОЗ пандемией в марте 2020 года. За все время наблюдений заболело 37 миллионов человек. Накануне всего за сутки выявили 347 тысяч новых случаев заражения.

Первую зарегистрированную Минздравом России профилактическую вакцину от COVID-19 Центр Гамалеи разработал в августе 2020 года. Прививание «Спутник V» представляет собой введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели. Как сообщал ранее 5-tv.ru, руководитель исследовательского центра заявил, через 21 день после прививки можно будет снять маску и больше не беспокоиться о своем здоровье.