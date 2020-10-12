Ученые рассказали сколько коронавирус остается на коже человека

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Анастасия Шадская
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В Японии провели исследование с применением разных вирусов, включая и SARS-CoV-2.

Ученые рассказали сколько коронавирус остается на коже человека

Фото: Depositphotos / AntonMatyukha

Тема:
Эпидемия коронавируса

Ученые из Медицинского университета Киото установили «срок жизни» коронавируса на коже человека. Он составил около девяти часов, но в ряде случаев может оставаться на поверхности эпидермиса и дольше, со ссылкой на сайт газеты Asahi сообщил ТАСС.

Группа японских ученых провела исследование с применением 100 тысяч образцов вирусов гриппа и разных штаммов коронавируса. Их поместили на фрагменты человеческой кожи и наблюдали за скоростью исчезновения. В итоге грипп пропадал с кожи уже через пару часов, а коронавирус оставался на ней шесть-одиннадцать часов. В среднем COVID-19 держался около девяти часов.

Также кожу обрабатывали проточной водой, мыли с мылом и протирали антисептиками. Обычное мытье уменьшало число вирусов на коже в 100 раз. 15-секундная обработка мылом и быстрое смывание водой позволило оставить лишь 1/10000 вирусов от изначального количества. Обработка антисептиком на основе спирта уже вымытых рук гарантировала еще большую защиту.

Наиболее эффективным же японцы признали применение 80-процентного этанола. Он убрал все коронавирусы с кожи человека всего за 15 секунд.

Ранее 5-tv.ru писал, сколько дней держится коронавирус на смартфоне, банкнотах и прочих поверхностях.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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