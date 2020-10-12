Сколько держится коронавирус на смартфоне и банкнотах? Мнение ученых

Коронавирус может оставаться на экране телефона или денежных купюрах до месяца. Таковы выводы исследования ученых из Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями публикует Virology Journal.

Как оказалось, при комнатной температуре следы SARS-CoV-2 на гладкой поверхности можно найти в течение 28 дней. При 20 градусах тепла вирус держится там около 30 дней, при 30 градусах и выше — 21 день. А вот в 40 градусов вирус исчезнет навсегда уже через несколько суток.

Особую опасность представляют денежные купюры, стекло, поручни в транспорте, предметы из нержавеющей стали и различные непористые поверхности. Но самый большой риск заражения представляют экраны смартфонов. Если руки люди моют регулярно и обрабатывают санитайзером, то поверхность гаджетов дезинфицируют единицы.

К настоящему моменту число заразившихся коронавирусом за все время пандемии достигло в мире 37 миллионов человек. По данным портала стопкоронавирус.рф, России 11 октября был установлен новый антирекорд заболеваемости. За сутки было выявлено 13634 новых случая.

Ранее 5-tv.ru писал, когда Роспотребнадзор предсказал выход на плато по коронавирусу в РФ.