Итоги переговоров Лаврова с главой МИД Армении по ситуации в Нагорном Карабахе
Баку и Ереван обвиняют друг друга в несоблюдении договоренностей о прекращении огня.
Фото, видео: ТАСС / Пресс-служба МИД РФ; 5-tv.ru
В Москве продолжились переговоры дипломатов по карабахскому вопросу. Сергей Лавров принимал армянского коллегу. Главным вопросом стало обсуждение мер контроля за прекращением огня, его объявили на выходных, но практически сразу Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия.
Звучали взрывы и в понедельник. При этом, как отметил Георгий Гривенный, все стороны признают безальтернативность дипломатии для урегулирования конфликта.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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