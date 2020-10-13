«Аллергия какая-то»: Прилучный пошутил о своем разбитом в кровь лице
Последнее время актер стал слишком откровенен со своими фанатами.
Фото, видео: Instagram @bugevuge
Актер Павел Прилучный напугал фолловеров своего профиля в Instagram, опубликовав снимок с окровавленным лицом. На фото видно, что у звезды сериала «Мажор» рассечена переносица, лопнули капилляры в глазах, а также имеются многочисленные гематомы. Ужасающим снимком он поделился в сторис своего аккаунта.
После развода с Агатой Муцениеце актер с головой ушел в работу. С завидной частотой он начал публиковать фотографии со съемок, в частности, нового сезона серила «Клетка», где он играет роль бойца ММА. Прилучный показывал себя в октагоне с обнаженным торсом и в бойцовских перчатках.
Логично предположить, что синяки и ссадины он получил именно на съемках этого проекта. Остается гадать: от рук соперника по рингу или профессиональных визажистов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что разведенный Павел Прилучный показал оголенный торс с кубиками пресса.
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