«Мне не дают говорить»: расчленитель Соколов два часа пытался доказать суду, что он не сумасшедший
Во время своей исповеди историк показал себя как блестящий оратор и трусливый неуравновешенный мужчина.
Фото, видео: ТАСС / Alexander Demianchuk; 5-tv.ru
Кульминация в процессе по делу историка Олега Соколова, который убил и расчленил свою любовницу аспирантку. Состоялся допрос подсудимого. Причем вначале он выступил сам — и говорил без остановки почти два часа. Потом ему еще задавали вопросы.
Это была сверхэмоциональная исповедь кающегося убийцы. Соколов показал себя как блестящий оратор и как трусливый неуравновешенный мужчина. Сергей Лесков выбрал самые яркие фразы.
- 12 окт
- Исповедь Соколова: «нос с горбинкой, невероятный ум и красота» его жертвы
- 12 окт
- Историк Соколов признал вину в убийстве студентки Ещенко
- 12 окт
- «Решил испугать ее»: историк-расчленитель Соколов о моменте убийства Ещенко
- 12 окт
- «Не любовь, только дружба и секс»: расчленитель Соколов об изменах Ещенко
- 12 окт
- «Он называл ее Изабель, она его — сир»: расчленитель Соколов о первом сексе с Ещенко
- 12 окт
- Соколов, обвиняемый в расчленении аспирантки, попросил «средство от сердца»
- 12 окт
- «Не надевал мундир Наполеона»: историк-расчленитель Соколов о своем образе
- 12 окт
- Расчленитель Соколов признался в убийстве студентки
- 6 окт
- Теперь не отвертится: Обнародованы результаты психолого-психиатрической экспертизы Соколова
- 5 окт
- Какими психическими расстройствами страдает историк-расчленитель Соколов? — результат экспертизы
Читайте также
+8° 761 мм рт. ст.
93%
93%
77.02
-0.01 91.00
0.28
-0.01 91.00
0.28
Нашли ошибку?