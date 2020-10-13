«Мне не дают говорить»: расчленитель Соколов два часа пытался доказать суду, что он не сумасшедший

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Во время своей исповеди историк показал себя как блестящий оратор и трусливый неуравновешенный мужчина.

Фото, видео: ТАСС / Alexander Demianchuk; 5-tv.ru

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Преподаватель СПбГУ расчленил свою студентку

Кульминация в процессе по делу историка Олега Соколова, который убил и расчленил свою любовницу аспирантку. Состоялся допрос подсудимого. Причем вначале он выступил сам — и говорил без остановки почти два часа. Потом ему еще задавали вопросы.

Это была сверхэмоциональная исповедь кающегося убийцы. Соколов показал себя как блестящий оратор и как трусливый неуравновешенный мужчина. Сергей Лесков выбрал самые яркие фразы.

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