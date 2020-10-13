Подольская в шоке от того, сколько набрала за время беременности

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Оксана Тарасова
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Певица Наталья Подольская поделилась с подписчиками в Instagram новыми подробностями о своей беременности.

Фото, видео: Instagram @nataliapodolskaya

Певица Наталья Подольская в ожидании второго ребенка от музыканта Владимира Преснякова. Она часто радует подписчиков новостями о течении беременности и делится фотографии с уже большим животом. На этот раз она, не скрывая своего удивления, рассказала, что за последние месяцы поправилась на одиннадцать килограммов и сто граммов, пишет Teleprogramma.pro.

«Знаете, сколько я вешу?! Я сегодня взвесилась. Я набрала одиннадцать-сто!» — сказала она, продемонстрировав живот.

 
 
 
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Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)

Подольская не стесняется изменений, которые претерпевает тело во время беременности и без тени смущения делится результатами контрольных взвешиваний. Так, фанаты певицы могли подсчитать, что за последние две недели девушка набрала всего 800 граммов, что не так уж много для беременной женщины. В аккаунте певицы можно увидеть и смелые фотографии, показывающие период ожидания малыша «без купюр».

Ранее 5-tv.ru публиковал фрагменты интервью с мамой Владимира Преснякова, которая рассказала о здоровье невестки и сложностях вынашивания малыша и рассекретила его пол.

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