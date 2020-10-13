В Johnson & Johnson временно остановили испытание вакцины от коронавируса
На третий этап испытаний фармацевтическая компания вышла только 23 сентября.
Фото: Depositphotos / motortion
Американская компания Johnson & Johnson приостановила все испытания своей вакцины от коронавируса. До дальнейших обновлений никто из желающих принять участие в тестировании не сможет этого сделать.
«Мы временно остановили дальнейшее предоставление вакцины всем нашим кандидатам, включая участников третьего этапа исследований, по причине необъяснимой болезни одного из испытуемых», — сообщили на официальном сайте Johnson & Johnson.
Причины болезни сейчас выясняются. В компании уточнили, что такие случаи — не редкость во время создания и тестирования вакцин, но в Johnson & Johnson решили уделить этому особое внимание. Личность заболевшего и подробности его состояния не раскрываются ради защиты его частной жизни.
Из-за случившегося около 60 тысяч добровольцев не сможет получить вакцину от коронавируса. Именно столько желающих набрали для нового этапа исследований.
Волнение Johnson & Johnson можно понять. В августе 2019 года компанию оштрафовали на 572 миллиона долларов из-за обвинений в причинах возникновения опиоидной эпидемии в США. В 1999–2017 годах от передозировки опиатами скончались около 400 тысяч американцев. Johnson & Johnson в числе других фармацевтических гигантов преуменьшала опасность опиатов и всячески их рекламировала.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Нидерландах зафиксировали первую смерть повторно заболевшего коронавирусом.
- 13 окт
- В мире зафиксирован первый смертельный случай повторного заражения COVID-19
- 13 окт
- Роспотребнадзор нашел коронавирус в магазинах, транспорте и больницах
- 13 окт
- Назван фактор победы над коронавирусом
- 13 окт
- На Западе зафиксировали первую смерть повторно заболевшего коронавирусом
- 13 окт
- Сделан очередной шаг для признания российской вакцины в мире: Спутник V начали испытывать в ОАЭ
- 12 окт
- Ученые рассказали сколько коронавирус остается на коже человека
- 12 окт
- Антирекорды Франции: за сутки COVID-19 выявлен почти у 27 тысяч человек
- 12 окт
- Обратится ли Путин к нации из-за увеличения числа инфицированных COVID-19?
- 12 окт
- Билл Гейтс рассказал, как остановить пандемию коронавируса
- 12 окт
- Сколько держится коронавирус на смартфоне и банкнотах? Мнение ученых
Читайте также
87%
-0.01 91.00
0.28
Нашли ошибку?