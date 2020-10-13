В Johnson & Johnson временно остановили испытание вакцины от коронавируса

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Анастасия Шадская
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На третий этап испытаний фармацевтическая компания вышла только 23 сентября.

В Johnson & Johnson временно остановили испытание вакцины от коронавируса

Фото: Depositphotos / motortion

Тема:
Эпидемия коронавируса

Американская компания Johnson & Johnson приостановила все испытания своей вакцины от коронавируса. До дальнейших обновлений никто из желающих принять участие в тестировании не сможет этого сделать.

«Мы временно остановили дальнейшее предоставление вакцины всем нашим кандидатам, включая участников третьего этапа исследований, по причине необъяснимой болезни одного из испытуемых», — сообщили на официальном сайте Johnson & Johnson.

Причины болезни сейчас выясняются. В компании уточнили, что такие случаи — не редкость во время создания и тестирования вакцин, но в Johnson & Johnson решили уделить этому особое внимание. Личность заболевшего и подробности его состояния не раскрываются ради защиты его частной жизни.

Из-за случившегося около 60 тысяч добровольцев не сможет получить вакцину от коронавируса. Именно столько желающих набрали для нового этапа исследований.

Волнение Johnson & Johnson можно понять. В августе 2019 года компанию оштрафовали на 572 миллиона долларов из-за обвинений в причинах возникновения опиоидной эпидемии в США. В 1999–2017 годах от передозировки опиатами скончались около 400 тысяч американцев. Johnson & Johnson в числе других фармацевтических гигантов преуменьшала опасность опиатов и всячески их рекламировала.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Нидерландах зафиксировали первую смерть повторно заболевшего коронавирусом.

Тема:
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