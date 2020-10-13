Валерия станет бабушкой? Арсений Шульгин показал «беременное» фото жены

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Оксана Тарасова
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Ажиотаж в сети вызвали фотографии, на которых жена Арсения Лиана придерживает рукой округлившийся живот.

Валерия станет бабушкой? Арсений Шульгин показал «беременное» фото жены

Фото: Instagram @arseniy_shulgin

Сын народной артистки России Валерии Арсений Шульгин взбудоражил общественность, показав новые фотографии со своей супругой Лианой Волковой.

Подозрения многих пользователей сети о причинах скорой свадьбы подтвердилось — на снимках девушка аккуратно придерживает рукой слегка, как кажется, округлившийся живот. Однако певица Валерия ранее опровергала эти слухи и стыдила тех, кто из распространяет. Позже Арсений подогрел сплетни, выложив фото с ребенком друзей и подписав его: «Думаю, я буду крутым батей».

Instagram @arseniy_shulgin

На фотографиях, которые моментально сделали Лиану «беременной», девушка одета в пуховик и трудно понять, верно ли предположение подписчиков звездной пары.

Арсений Шульгин женился на Лиане Волковой 28 августа этого года. Отношениям влюбленных не было и года, что вызвало недоверие поклонников. Кроме того, прошлые романтические отношения девушки говорили о том, что к выбору она подходит серьезно — все кавалеры Лианы были весьма обеспеченными мужчинами.

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