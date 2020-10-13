В Махачкале экстренно закрыли все детские сады. Кто виноват во вспышке инфекции?

В Махачкале экстренно закрыли все детские сады после массового отравления воспитанников. В дошкольных учреждениях — вспышка острой кишечной инфекции. Около сотни детей были госпитализированы с признаками сильного отравления, половина из них остаются в больницах. Известно, что воспитанникам стало плохо после приема пищи. Как отравленная еда попала на стол детям, выяснял Мурад Магомедов.

Во дворе на качелях никого, малышей не принимают, двери на замке — абсолютно все государственные детские сады Махачкалы закрыты из-за массового отравления детей. Такого раньше никогда не было. Сейчас экстренно ищут причину повального заболевания дошколят.

Сегодня стало понятно — реальное число заболевших гораздо больше чем 46 детей о которых говорили раньше. Многие просто не обратились к врачам и лечатся дома. Айшат Игитова с дочерью пришла в больницу на обследование, от госпитализации отказывается. Ее девочка после обеда в детском саду почувствовала себя плохо.

Заболевшие сдали анализы. Впрочем, врачам уже все понятно, все симптомы маленьких пациентов говорят о пищевом отравлении.

Пока малыши дома, в их столовых работают специалисты Роспотребнадзора. Дошколята поступили из 12 разных детских садов. Эксперты полагают, что дети могли отравиться едой.

Все овощи, молочку, крупы, мясо в детских сады и школы поставляет муниципальное учреждение «Махачкалапродукт». Специалисты Роспотребнадзора уже взяли здесь пробы для исследования. Мы обратились за комментарием, но говорить с нами здесь отказались.

Внимание правоохранительных органов «Махачкалапродукт» уже привлекал к себе год назад. Вот, кадры задержания руководителей муниципального снабженца детских садов. Бывший директор под видом сливочного масла детям поставлял запрещенное и вредное пальмовое. Два года малышей в детских садах и школьников кормили опасным фальсификатом.

В компании фигуранты уголовного дела уже не работают. Поставщиков сливочного масла сразу же поменяли. И сейчас, спустя год в «Махачкалапродукте» и в Роспотребнадзоре, и в Следственном комитете ждут окончательных результатов анализов. Уголовное дело по факту отравления детей возбуждено.