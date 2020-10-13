Америка предлагает России пролонгировать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений «СНВ-3) «на некоторый срок» в обмен на «заморозку ядерного арсенала» обеих стран. Об этом заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

По словам спецпредставителя Трампа, Вашингтон готов на сделку с Москвой по ядерным арсеналам «хоть завтра», сообщает «РИА Новости».

«США призывают Россию „продемонстрировать политическую волю“, приняв соглашение по стратегическим вооружениям», — заявил Биллингсли.

При этом спецпредставитель США подчеркнул, что предложенная Вашингтоном ядерная сделка должна включать «существенный» режим инспекции ядерных запасов.

Срок Договора СНВ-3 подходит к концу 5 февраля 2021 года. Годом ранее президент России Владимир Путин выступил с предложением продлить договор на пять лет без предварительных условий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия и США близки к заключению сделки по контролю над ядерными вооружениями. При этом соответствующее соглашение между странами может быть заключено до президентских выборов в Соединенных Штатах.