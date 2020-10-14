Федосеева-Шукшина, выгнав Алибасова, обзавелась молодым фаворитом

Лидия Федосеева-Шукшина, отсудившая в понедельник подаренную Бари Алибасову квартиру в новой Москве, обзавелась новым фаворитом, не дожидаясь официального развода с продюсером, утверждает «Собеседник». По информации издания, праздновать победу в суде 82-летняя актриса отправилась в кафе в компании молодого мужчины лет сорока. В ресторане артистка весело смеялась над шутками своего знакомого, шутила сама, фотографировалась и даже позволяла мужчине целовать себя. А несколько часов спустя пара вместе отправилась в те самые, ставшие яблоком раздора, апартаменты, утверждает издание.

Комментировать свои отношения с загадочным незнакомцем Лидия Николаевна не стала, как и опровергать предположения корреспондента «Собеседника».

«Не ваше дело. Всего хорошего», — заявила народная артистка РСФСР и повесила трубку.

Между тем соседи Федосеевой-Шукшиной подтвердили, что часто видят навещающего актрису мужчину. Иногда он привозит сумки с продуктами.

«У нас все говорят, что Лида новый роман закрутила. И правильно делает. Пугачева Галкина нашла, а она чем хуже? Тем более, что Бари мы уже давно здесь не видим. Похоже, он совсем забыл про свою жену», — приводит издание слова соседки Натальи Васильевны.

Адвокат актрисы Юлия Вербицкая тоже отказалась обсуждать личную жизнь своей клиентки, однако намекнула, что вдова писателя Василия Шукшина никогда не испытывала недостатка в мужском внимании.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, адвокат Бари Алибасова заявил, что для оспаривания решения Троицкого суда Москвы о возвращении квартиры в собственность Лидии Федосеевой-Шукшиной есть все основания. Продюсер сможет сделать это в течение 30 дней.