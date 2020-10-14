Муж Пинк признался, что учит своих малолетних детей стрелять — видео

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Марина Неруцких
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Бывший спортсмен не скрывает, что от процесса обучения получает настоящее удовольствие.

Фото, видео: www.globallookpress / Ringo Chiu; Instagram @hartluck

Супруг певицы Пинк Кэри Харт озадачил поклонников занятием, которое он выбрал для своих детей. На своей странице в Instagram бывший спортсмен опубликовал фотографии и видео, демонстрирующих, как его дети стреляют из настоящего оружия. Харт учит свои дочку и сына управляться с ружьем и пистолетом. Он не скрывает, что получает от этого занятия большое удовольствие.

«Как весело стрелять поутру с моими детьми. Это наполняет мое сердце гордостью. Для меня нет более сладкого звука, чем звон пули, вылетающей из ружья в руках моих детей, и попадающей в металлическую мишень, расположенную в 30 ярдах», — написал Харт.

Instagram @hartluck

Поклонники пары не видят ничего плохого в стрелковом спорте, наоборот, некоторые из них уважают этот вид, но фанатов смущает, что дети звездных супругов еще слишком маленькие для этого. Сыну Пинк Джеймсу всего три года, а дочери Уиллоу девять лет. Фолловеры уверены, что наследникам еще рано играть с настоящим оружием.

Пинк и Харт женаты уже 14 лет. Жизнь супругов далеко не безоблачная: пара пережила несколько семейных кризисов и регулярно посещает занятия у семейного психолога.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что школьник выстрелил в глаз 14-летнему мальчику на юго-западе Петербурга.

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