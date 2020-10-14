Юморист Максим Галкин выложил у себя на странице в Instagram видео в женском и мужском образе. Артист сыграл за двоих знаменитую сцену из комедии Эльдара Рязанова «Служебный роман».

Галкин изобразил, как герой Андрея Мягкова впервые видит преображение Людмилы Прокофьевны, в гениальном исполнении Алисы Фрейндлих. Если его «Новосельцев» действительно напоминает киношный образ, то вот «мымра» скорее выглядит, как дрэг-квин (мужчина, примеряющий на себя женский образ — Прим. ред.) или американская певица Леди Гага.

«Леди Гага Мценского уезда. До чего ожидание на съемках доводит», — подписал видео Галкин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 13 Окт 2020 в 6:48 PDT

Многие звездные друзья мужа Аллы Пугачевой оценили его пародию. Игорь Николаев, певица Глюкоза, дизайнер Игорь Гуляев и многие другие оставили ему радостные комментарии, а продюсер Яна Рудковская и вовсе пришла в восторг.

«Ураган», — написала молодая мама Галкину.

Подписчики Галкина тоже ролик оценили.

«Леди Гага на максималках»;

«Максим! Вы очень талантливы!»;

«Это можно смотреть бесконечно!»;

«Макс, снимай такие ролики чаще», — написали они ему в комментариях.

Максим Галкин в молодости часто прибегал к различным пародиям на сцене. В последние годы юморист сосредоточился на работе телеведущим и воспитании детей-двойняшек от супруги Аллы Пугачевой. Так что такими мини-капустниками теперь шоумен радует фанатов нечасто.

Ранее 5-tv.ru показывал прошлое преображение Максима Галкина в женщину.