«Не только романтические намерения»: таролог о новом ухажере Федосеевой-Шукшиной

Слухи о молодом ухажере 82-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной имеют под собой почву, рассказала 5-tv.ru экстрасенс, таролог Марианна Абравитова. Как утверждают знакомые актрисы, она обзавелась новым фаворитом, не дожидаясь официального развода с Бари Алибасовым. Якобы знаменитость не раз видели в компании мужчины лет 40. Сама народная артистка РСФСР не подтверждает и не отрицает этот роман, чем еще больше привлекает внимание к своей личной жизни.

Эксперт сделала расклад карт таро на Федосееву-Шукшину и подтвердила многочисленные предположения.

«Действительно, в ее поле появилась молодая мужская энергия. Она кружит вокруг нее, имея определенные намерения. Причем в эти намерения входит не только романтическая связь. Скорее — дружеская. Она скрепляется некими узами специфического свойства, когда вторая половина становится очень нужной, в ней высокая потребность», — рассказала Абравитова.

Как выразилась таролог, жизнь актрисы в последнее время напоминает девятибалльный шторм. Кинозвезда устала от судебных тяжб и громких событий. Ей понадобилась опереться на надежное мужское плечо, и она выбрала не Алибасова. Новый поклонник показался ей белым корабликом посреди бури.

«Я бы ее предостерегла от эмоционального присоединения к этой мужской энергии. Лучше не терять головы и вносить немного критики, чтобы правильно выстроить эти отношения. Тогда эта новая мужская энергия сыграет роль островка, где можно отдышаться рядом с этой личностью», — заметила экстрасенс.

В заключении Абравитова добавила, что этот роман едва ли приведет к новому браку или безумной любви.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Алибасова считает историю с квартирой Шукшиных спланированной.