«Хайп удался»: сын Алибасова считает историю с квартирой Шукшиных спланированной

История с переписанной на Бари Алибасова квартирой Лидии Федосеевой-Шукшиной в Новой Москве могла быть изначально спланированной супругами пиар-акцией. Такое предположение сделал в интервью 5-tv.ru сын музыкального продюсера.

Как стало известно накануне, суд решил вернуть квартиру изначальной собственнице, несмотря на то, что ранее актриса добровольно оформила ее на супруга. Алибасов, свою очередь, переуступил жилплощадь своему помощнику Сергею Моцарю. В свое время этот факт возмутил народную артистку и положил начало долгим судебным разбирательствам. Как отметила даже адвокат Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник, признать дарственную недействительной — сложная задача. Тем не менее, истцам это удалось, что и вызывало подозрения у Бари Алибасова-младшего.

«Учитывая, что выигрыш по суду был мало возможен — об этом говорили все юристы, — я искренне считаю, что папа с Лидой изначально договорились, как они будут по поводу нее (квартиры в Новой Москве — Прим.ред.) хайповать. А учитывая, что это все наложилось на реальное лечение папы в больнице Алексеева, то их квартирный хайп очень даже удался. Я рад, что они смогли убедить в этом всю страну. Денег они на этом заработали невероятно, даже мне перепало», — сказал сын звезды.

По словам Алибасова-младшего, знаменитые супруги действительно любят друг друга, но при этом «умудряются зарабатывать», как друг на друге, так и на зрителях. Была ли судебная тяжба организована лишь для привлечения внимания, или спор на самом деле имеет место, станет ясно в апелляционной инстанции, предположил наследник продюсера.

Если Алибасов подаст апелляцию, значит, его намерения относительно жилплощади серьезны, и о хайпе речи не идет. В этом случае недвижимость Шукшиных окончательно отойдет Алибасовым, «несмотря на всю «любовь», как выразился собеседник. Если апелляции не последует и претензий от других наследников не возникнет, это подтвердит предположения сына. А если на квартиру заявит права дочь актрисы Ольга Шукшина, судебные тяжбы продолжит Алибасов-младший.

«Я готов не претендовать на недвижимость ради счастья стариков, но если в это счастье вмешаются чьи-то корыстные интересы кроме моих, война будет продолжена», — обещал наследник.

Ранее 5-tv.ru писал, почему суд решил вернуть квартиру Федосеевой-Шукшиной, по версии ее адвоката.