«Он рассказал мой секрет»: звезда «Дом-2» выломала ворота, чтобы покинуть проект

|
Татьяна Меркер
1 019

Уход Милены Безбородовой после ссоры с парнем впечатлил даже бывалого ведущего.

«Он рассказал мой секрет»: звезда «Дом-2» выломала ворота, чтобы покинуть проект

Фото: Instagram @buff_tipsy

Звезда «Дом-2» Милена Безбородова в очередной раз подтвердила скандальный статус проекта. Девушка поссорилась со своим парнем Алексеем Безусовым и в порыве эмоций кинулась к воротам телестройки.

Безбородова выбивала шифер ногами, чтобы как можно скорее покинуть шоу, остановить ее не смог даже бывалый ведущий Андрей Черкасов.

«Откройте мне дверь! Он рассказал всем мой секрет, который я доверила. Он на всю страну его рассказал», — кричала участница «Дома-2».

После нескольких сильных ударов, в воротах появилась щель, через которую Безбородова смогла протиснуться с чемоданом, полным  вещами «на первое время».

Сильнейший стресс сказался на здоровье девушки, ей даже пришлось обратиться к специалисту, сообщил Дни.ру. Медики объяснили Милене, что из-за проблем в шее мозг перестал насыщаться кислородом, от чего она ощущала головокружение и боль. В итоге ей назначили курс капельниц.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
77.96
0.01 91.30
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:21
В Петербурге выпал первый снег — видео
9:14
Первый снег выпал в Карелии, Псковской области и других регионах страны
9:03
Выдававший справки нижегородскому стрелку врач арестован
9:03
Трамп заявил, что в случае победы Байдена США ждет «Великая депрессия»
8:51
Лариса Гузеева рассказала, как готовит своим «противным» детям
8:40
В Артеме мать бросила детей на два дня ради пьянки с друзьями

Сейчас читают

Чуткость — ее второе имя: ТОП-5 лучших матерей по знаку зодиака
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака
Кузьмин показал архивное фото растерянной Пугачевой с пышной шевелюрой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок