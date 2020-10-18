«Он рассказал мой секрет»: звезда «Дом-2» выломала ворота, чтобы покинуть проект

Звезда «Дом-2» Милена Безбородова в очередной раз подтвердила скандальный статус проекта. Девушка поссорилась со своим парнем Алексеем Безусовым и в порыве эмоций кинулась к воротам телестройки.

Безбородова выбивала шифер ногами, чтобы как можно скорее покинуть шоу, остановить ее не смог даже бывалый ведущий Андрей Черкасов.

«Откройте мне дверь! Он рассказал всем мой секрет, который я доверила. Он на всю страну его рассказал», — кричала участница «Дома-2».

После нескольких сильных ударов, в воротах появилась щель, через которую Безбородова смогла протиснуться с чемоданом, полным вещами «на первое время».

Сильнейший стресс сказался на здоровье девушки, ей даже пришлось обратиться к специалисту, сообщил Дни.ру. Медики объяснили Милене, что из-за проблем в шее мозг перестал насыщаться кислородом, от чего она ощущала головокружение и боль. В итоге ей назначили курс капельниц.