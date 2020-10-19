«Щеки скоро провалятся»: фанаты боятся за Домогарова из-за сильной худобы
Исхудавший актер поделился новым фото из гримерки в Instagram и поразил подписчиков.
Фото, видео: ТАСС / Фадеичев Сергей; Instagram @domogarov.aleksandr
Актер Александр Домогаров продолжает впечатлять поклонников стремительным похудением. Он поделился на своей странице в Instagram новым снимком из гримерки перед спектаклем «Ричард III». В этом спектакле Домогаров играет главную роль — беспощадного короля Англии, который ни перед чем не останавливался в борьбе за престол.
«За три часа до начала спектакля „Ричард“ и до времени „Х“ — 40 минут», — написал Домогаров под снимком.
Фанаты отметили, что артист стал еще стройнее и похвалили за работу над собой. Некоторые все же забеспокоились. Многие фолловеры писали восторженные комментарии по поводу спектакля и того, насколько хорошо удается Домогарову роль жаждущего власти Ричарда III.
«Невероятно молодой взгляд за три часа и готовый образ до мурашек за 40 минут… Саша, спасибо. Дальше худеть не стоит…»
«Какой красивый! Всех благ»;
«Два разных человека»;
«На первом фото Александр Домогаров, на втором — Ричард»;
«Так похудел, щеки скоро провалятся», — пишут впечатленные зрители.
Если раньше поклонники замечали лишние килограммы актера, то сейчас переживают за его состояние. Сам Домогаров не комментирует перемены во внешности. В данный момент после перерыва он возвращается к активной сценической деятельности. Александр Домогаров, недавно со скандалом ушедший из МХАТа, где, по его словам, ему сильно задолжали, теперь выступает в театре имени Моссовета.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Домогаров пожаловался на массовую травлю из-за его высказывания в поддержку Михаила Ефремова.
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