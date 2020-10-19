«Щеки скоро провалятся»: фанаты боятся за Домогарова из-за сильной худобы

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Оксана Тарасова
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Исхудавший актер поделился новым фото из гримерки в Instagram и поразил подписчиков.

Фото, видео: ТАСС / Фадеичев Сергей; Instagram @domogarov.aleksandr

Актер Александр Домогаров продолжает впечатлять поклонников стремительным похудением. Он поделился на своей странице в Instagram новым снимком из гримерки перед спектаклем «Ричард III». В этом спектакле Домогаров играет главную роль — беспощадного короля Англии, который ни перед чем не останавливался в борьбе за престол.

«За три часа до начала спектакля „Ричард“ и до времени „Х“ — 40 минут», — написал Домогаров под снимком.

Instagram @domogarov.aleksandr

Фанаты отметили, что артист стал еще стройнее и похвалили за работу над собой. Некоторые все же забеспокоились. Многие фолловеры писали восторженные комментарии по поводу спектакля и того, насколько хорошо удается Домогарову роль жаждущего власти Ричарда III.

«Невероятно молодой взгляд за три часа и готовый образ до мурашек за 40 минут… Саша, спасибо. Дальше худеть не стоит…»

«Какой красивый! Всех благ»;

«Два разных человека»;

«На первом фото Александр Домогаров, на втором — Ричард»;

«Так похудел, щеки скоро провалятся», — пишут впечатленные зрители.

Если раньше поклонники замечали лишние килограммы актера, то сейчас переживают за его состояние. Сам Домогаров не комментирует перемены во внешности. В данный момент после перерыва он возвращается к активной сценической деятельности. Александр Домогаров, недавно со скандалом ушедший из МХАТа, где, по его словам, ему сильно задолжали, теперь выступает в театре имени Моссовета.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Домогаров пожаловался на массовую травлю из-за его высказывания в поддержку Михаила Ефремова.

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