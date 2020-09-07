Гармаш, Домогаров, Ефремов: Кого зрители не увидят в новом сезоне в ведущих театрах Москвы

В новом сезоне зрителей ждут серьезные изменения в актерском составе самых популярных театров Москвы. Произошло это по разным причинам: одни не смогли найти общий язык с новым руководством, у других случился крутой поворот в судьбе. 5-tv.ru рассказывает, кого из известных актеров отныне нельзя будет увидеть в труппе прославленных московских театров.

«Современник»

В конце июля стало известно, что один из старейших московских театров покидает Сергей Гармаш, служивший в «Современнике» 36 лет. Его уход сопровождался большим скандалом: народный артист нелицеприятно высказался об обстановке, которая сложилась в театре с приходом нового худрука Виктора Рыжакова. ТАСС / Григоров Гавриил

Актер обратился к своим коллегам на закрытом собрании труппы, заявив о «чудовищной» ситуации в «Современнике». Многие коллеги не поддержали Гармаша. Так, по мнению Чулпан Хаматовой, никакой «чудовищной» обстановки в театре нет, а Марина Неелова заявила, что уход прославленного артиста связан с его личными амбициями.

Помимо Гармаша, зрители не увидят и Михаила Ефремова. В театре, основанном его отцом Олегом Ефремовым, актер не появится по понятным причинам. В июне этого года заслуженный артист устроил аварию, в которой погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Как доказала медицинская экспертиза, актер сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Изначально Ефремов признал свою вину, однако позже отрекся от своих слов. Тем не менее на последнем заседании суда актер все же заявил, что виновен и извинился перед родственниками погибшего. Прокурор попросил для Ефремова жесткого наказания: 11 лет колонии, приговор артисту вынесут 8 сентября.

МХАТ имени Горького

Скандалы сотрясают и МХАТ имени Горького. Один из ведущих актеров театра Александр Домогаров в марте этого года прекратил в нем работать из-за поведения нового худрука Эдуарда Боякова. Как признавался актер, Бояков отказался платить ему гонорар за отыгранный спектакль, что стало последней каплей для артиста.

www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

На новое руководство МХАТа жаловался не только Домогаров. В июле часть труппы стала массово жаловаться на Боякова и даже написала обращение к Владимиру Путину. Актеры потребовали вернуть Татьяну Доронину к руководству театром. Однако, как позже выяснилось, актриса не была уволена — ее перевели на должность президента МХАТа, но не смогла приступить к обязанностям из-за состояния здоровья. Как бы то ни было, жалобы на худрука продолжают поступать. Актеры сетуют на то, что в отношении них началась «травля» из-за отказа переходить на срочные договоры, а некоторые жалуются на незаконные увольнения в разгар пандемии.

Московский театр Олега Табакова

Серьезных кадровых перестановок не избежала и знаменитая «Табакерка». Так, в конце лета стало известно об увольнении актрисы Розы Хайруллиной, проработавшей в театре около 11 лет. Тут же начали говорить о том, что звезда «Содержанок» и «Зулейхи» не сработалась с Олегом Машковым, возглавившим театр после смерти Олега Табакова. Однако оказалось, что Хайруллина перешла в статус приглашенных артистов, а ее саму никто не выгонял.

www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

«Никто меня не выгонял. Даже не намекал. Я сама решила уйти, потому что не вижу смысла в своем пребывании на сцене. Сегодня мне нечего сказать зрителю», — заявила актриса.

Помимо нее, из театра также ушел Максим Матвеев. В его случае это было связано с решением уехать из Москвы в Санкт-Петербург, откуда родом его супруга Елизавета Боярская и где звездная чета живет практически постоянно.

www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

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