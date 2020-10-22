«Концы сводят еле-еле»: Шнуров высмеял слова Пригожина о «бедствующих артистах»

Рок-музыкант Сергей Шнуров в своем аккаунте в Instagram высмеял слова Иосифа Пригожина о «бедствующих артистах». 47-летний лидер группировки «Ленинград» в свойственной ему манере — в стихах — отреагировал на путешествие музыкального продюсера и его супруги — певицы Валерии в Дубай.

В ответ на фото творческой пары на фоне небоскреба «Бурдж-Халифа» Сергей Шнуров припомнил Иосифу Пригожину изречения, что на фоне пандемии коронавируса артисты теряют доходы.

«Прилетели, нет, не джетом.

Отдыхают, как бедняжки,

Скромненько совсем бюджетно.

Солнцу подставляя ляжки,

Шашлычки лежат на блюде,

В окнах плещутся моря.

Жалко их, конечно, людям,

Чем помочь? — все говорят», — цитирует Сергея Шнурова ФАН.

Instagram @Instagram @shnurovs

Почти шестимиллионный цех поклонников петербургского музыканта выразил принципиальное согласие с его точкой зрения. Многие пользователи попросили Сергея Шнурова дать номер банковской карты Иосифа Пригожина, чтобы «скинуть» ему деньги.

«Сколько дать, чтобы порадовалась. Булку хлеба или батон?»

«Дайте карту Пригожина! Скину ему денег, а то походу еще экономом летает»

«Жаль бедняжек, последний хрен без соли доедают», — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пригожин в роли репортера разозлил Валерию на пляжной прогулке.