«Ей было тяжело»: дочь Бондарчука рассказала о последних днях жизни Скобцевой

Смерть супруги режиссера Сергея Бондарчука — актрисы Ирины Скобцевой — шокировала не только фанатов, но и близких родственников, знавших о проблемах с ее здоровьем. В интервью KP.RU старшая дочь выдающегося деятеля кинематографа Наталья Бондарчук рассказала о последних днях жизни любимицы публики.

Дочь режиссера призналась, что о состоянии Ирины ей постоянно рассказывал сводный брат — актер и кинорежиссер Федор Бондарчук. По ее словам, Скобцева до последнего держалась за жизнь, но внешне было заметно, как трудно ей это дается.

«Я знала о болезни Ирины Константиновны. Федор рассказывал, что ей тяжело, что она угасает. Но я была потрясена, что она ушла именно 20 октября, в день памяти нашего папы», — поделилась с журналистами наследница Бондарчука.

О своих переживаниях в день кончины Скобцевой Наталья также рассказала брату. В сообщении, адресованном Федору она отметила, что покинув мир день в день с супругом, но с разницей в 26 лет, «Ирина Константиновна выполнила свой семейный долг».

«Она была женщиной, которая полностью посвятила себя призванию своего мужа, его профессии, делу жизни. Если бы не она, киноэпопеи „Война и мир“ вообще бы не было. На съемках картины у папы случилась клиническая смерть. Ирина Константиновна его выхаживала. <…> Я помню ее слезы, когда она услышала реквием, который написал мой Ванечка (композитор Иван Бурляев — Прим. ред.) в память о Сергее Федоровиче. Я ее утешала. Она очень переживала смерть моего папы, своего мужа», — вспоминает Бондарчук.

Кадр из фильма «Сережа» 1960 г.

В 2020 году ушла из жизни также вторая жена именитого режиссера Инна Макарова — мама Натальи. После смерти Скобцевой дети Бондарчука обменялись сообщениями, где с сожалением констатировали, что стали «круглыми сиротами».

Ирина Скобцева скончалась 20 октября на 94-м году жизни. Зрители помнят актрису по ярким ролям в картинах «Я шагаю по Москве», «Война и мир», «Они сражались за Родину», «Мэри Поппинс, до свидания!», «Борис Годунов», «Тихий дон», «Обитаемый остров» и многим другим.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры с церемонии прощания с актрисой Ириной Скобцевой.