Известный YouTube-блогер Максим Литвин сжег собственный автомобиль марки Mercedes, поскольку «устал его чинить». В ярком пламени сгорели целых 13 миллионов рублей. Огненное видео эпатажный молодой человек опубликовал на своем канале.

На кадрах видно, как Максим выезжает на центр поля, вынимает из багажника несколько канистр с бензином, щедро обливает авто, затем отходит на безопасное расстояние и без доли сомнения поджигает любимую «Акулу» (Так блогер предпочитал называть машину — Прим.ред.).

YouTube @ЛИТВИН

Далее следует целый видеоряд, где Литвин якобы вспоминает свои лучшие поездки. К слову, ролик смонтирован таким образом, что пользователи восприняли его за новый клип на песню «Черный мерин» рэпера Наваи Бакирова.

«Я долго думал, что сделать со своей Акулой после конфликта с компанией Mercedes. По-моему, идея — огонь! Вот и все… The end…» — сообщил фолловерам блогер.

А в конце зрителя ждет неожиданная развязка: дорогой люксовый автомобиль, некогда горячо любимый, Максим Литвин сменил на автостаричка еще советской сборки.

YouTube @ЛИТВИН

«Ну, ты даешь! Мне бы подарил!»

«М-да… Я думал, ты адекватнее…»

«Что ж, теперь мы убедились, что от Макса можно ждать, чего угодно», — констатировали подписчика Литвина.

Впрочем, у Максима действительно «дар» удивлять своих фолловеров. Так, недавно он шокировал и без того искушенную публику трюком с бананом, пишет URA.RU.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что против блогера Mellstroy, избившего девушку в прямом эфире, возбудили уголовное дело.