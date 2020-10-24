«Пристрелила бы»: сестра Ефремова пожелала адвокатам семьи Захарова смерти
Юристы актера на апелляции не смог добиться существенного изменения приговора.
Фото: РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
Сестра актера Михаила Ефремова, Анастасия, пожелала смерти потерпевшей стороне в деле о смертельном ДТП с его участием. Она разместила гневный пост на своей странице в соцсети Facebook.
Как пишет News.ru, вскоре сестра артиста удалила эту запись, но она успела распространиться по сети.
В своем посту женщина указала, что готова сама убить адвоката Александра Добровинского и других участников обвинения за «глумление» над ее знаменитым братом, «Скорпионом Ефремовым».
«Вряд ли кого-то так ненавидела, как эту мерзейшую четверку. Если бы мне дали парабеллум, точно пристрелила бы их в зале суда, — написала Анастасия. — Силы небесные! Пошлите им ковид в самой тяжелой летальной форме».
22 октября Мосгорсуд изменил приговор актеру Михаилу Ефремову за «пьяное» ДТП, в котором погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Он был смягчен — но не так, как хотелось того артисту и его новым адвокатам. Вместо восьми лет в колонии общего режима теперь Ефремов должен отсидеть семь с половиной. При этом его защита рассчитывала на условное наказание.
Резонансное ДТП случилось 8 июня в центре Москвы. Автомобиль актера выехал на встречную полосу и врезался в фургон Сергея Захарова. Позже тот скончался в больнице. Сам Ефремов не пострадал. Выяснилось, что он был в состоянии сильного алкогольного опьянения. 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил заслуженного артиста РФ к восьми годам заключения с отбыванием срока в колонии общего режима. В том, что Ефремову не дали условный срок, артист винит экс-адвоката Эльмана Пашаева.
Ранее 5-tv.ru писал, что осужденный Михаил Ефремов отказался выходить к правозащитникам.
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