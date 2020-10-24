Жена спасла от смерти воевавшего за украинских карателей актера Пашинина

Участие в боевых действиях на Донбассе на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскололо жизнь российского актера Анатолия Пашинина на «до» и «после». На родине звезду «Грозовых ворот» назвали предателем, но и в Незалежной его жизнь не сложилась. Сегодня лишенный работы актер сидит на шее у супруги.

«Я благодарен свое жене Лесе. Она у меня — умница. Было несколько покушений на меня, откуда я не ожидал, и на многое открыла мне глаза именно Леся. Особенно, после того, как в нас стреляли», — цитирует Пашина сайт KP.RU.

По его словам, однажды благоверной пришлось самой взять в руки оружие. Во время очередного покушения Леся отобрала ружье у одного из нападавших.

Помимо этого женщина спасла актера и от голодной смерти, когда у него закончились деньги. Пашинин пытался сниматься в кино на Украине, но не раз столкнулся с мошенничеством: его заявляли на кастинг, выделяли деньги под его гонорар, но впоследствии забирали их себе под предлогом, что актер отказался, запил или повел себя неадекватно.

«Я ни разу не пожалел, что послушал Лесю. Она юрист. Люблю сидеть дома. У жены — собственное дело», — сказал Анатолий.

Единственное, чего знаменитость не смог себе простить, это болезнь родителей. После его решения уйти воевать за карателей у них развился сахарный диабет.

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